Известный кардиохирург Тодуров выразил поддержку "Нашему краю"

Известный кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров поддержал партию "Наш край". Об этом он заявил на съезде партии, который прошел в Киеве.

В своей речи Тодуров отметил, что в "Нашем крае" собрались люди, которые близки к нему по своему мировосприятию, моральным качествам и социальной миссии.

"По моему наблюдению, нет в этом зале людей, которых на вершину власти вывел социальный лифт. Есть люди, которые прошли социальные ступеньки, примерно такие, как я прошел - от простого медбрата до руководителя крупнейшего кардиохирургического центра на сегодня. Мне это очень импонирует. Я понимаю что мы с этими людьми единомышленники, мы говорим как профессионалы на одном языке. Я понимаю, что эти люди, когда они придут и станут депутатами, мэрами, главами администраций, будут работать для людей. Потому что они вышли вот оттуда, прошли все ступени и знают, что нужно сегодня людям", - отметил Борис Тодуров.

По мнению известного кардиохирурга, существенной проблемой Украины является именно то, что люди попадают во власть на "социальном лифте" вместо "социальной лестницы".

"Я считаю, что это большая беда в последние годы - социальный лифт, когда мальчики 22-23 лет с рюкзачками, без "зеленого понятия" о профессионализме, вдруг становятся большими чиновниками, принимают государственные решения, управляют отраслями", - отметил Тодуров.

Как сообщалось ранее, на съезде партии "Наш край" приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу "12 шагов для развития родного края".

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