Воспитанник Киевской МАН получил "серебро" на фестивале инженерных наук в Тунисе

Воспитанник Киевской Малой академии наук, выпускник Политехнического лицея НТУУ "КПИ им. Сикорского" Глеб Карягин занял второе место на ежегодном фестивале инженерных наук в Тунисе.

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

Он продолжил традицию воспитанников Киевской МАН по получению призовых мест на одном из наиболее престижных научно-технический конкурсов для молодежи - фестивале инженерных наук и технологий I-Fest, который ежегодно проводится в Тунисе. В этом году он из-за ситуации с COVID-19 состоялся онлайн.

Научное руководство работами Карягин осуществляла руководитель секции "Робототехника" Киевской МАН, преподаватель НТУУ "КПИ им. Сикорского" Анна Сарибога.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010г. По инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г.. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева с опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны .

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