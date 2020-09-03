Облазил все углы, но все же нашел: ролик с пушистым "охотником" взорвал Instagram

В то время как житель Великобритании на протяжении нескольких часов троллил афериста в Facebook, популярный пользователь Instagram @juniperfox (Juniper & Friends) опубликовала очередной ролик с забавным белым лисенком по кличке Лор (Lore).

На видео, которое владелец аккаунта смонтировала из небольших кусочков, видно, что явно проголодавшийся Лор усердно обнюхивает и обыскивает все уголки дома в поисках вкусной добычи.

Лисенок оседлал кухонную тумбу, попытался забраться в висящий над ней шкаф, исследовал пространство под газетным столиком и был явно недоволен, обнаружив на газовой плите пустые упаковки из-под еды.

В конце ролика Лору все же удалось отыскать долгожданный обед. На последнем кадре видно, как хвостатый принес запечатанную еду хозяйке и демонстративно бросает перед ее ногами, намекая, чтобы она как можно скорее открыла ее.

Как объясняет пользователь juniperfox, Лор долгое время находился на ферме, где животных держали ради ценного меха. Он совсем недавно попал к людям, поэтому из-за отсутствия социализации с недоверием и опаской относится к людям.

Переглянути цей допис в Instagram ✨Each Morning ✨ Допис, поширений JUNIPER & FRIENDS (@juniperfoxx) 2 Вер 2020 р. о 8:47 PDT

Как сообщали Українські Новини, в Германии собака породы колли стала матерью для детеныша лисы, которая попала под колеса автомобиля и погибла.

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