Ярославский помог отреставрировать Музей Бекетова ХНУГХ

Сегодня в Харьковском национальном университете городского хозяйства открыли обновленный и отреставрированный музей академика архитектуры Алексея Бекетова, чье имя носит вуз.

"Данный проект был реализован в том числе и благодаря уникальному человеку, которого мы очень любим в нашем университете — Александру Ярославскому. Со многими сложностями мы столкнулись, в том числе и с финансовыми. А он сказал: "Я дам деньги, а вы начинайте работу", — рассказал о роли президента группы DCH и почетного доктора университета его ректор Владимир Бабаев на церемонии открытия Музея академика архитектуры Алексея Бекетова.

Благодаря участию Ярославского в рамках проекта в 2018-2020 годах проведены масштабные работы по реконструкции и реставрации исторического пространства особняка по адресу Куликовский спуск, 12. Это здание — памятник архитектуры XIX века, где с 1930 года размещается один из крупнейших современных университетов.

Музейный комплекс получил новый изысканный экспозиционный зал и помещения для хранения архивных фондов.

"Не зря когда-то А.П. Чехов, будучи в Риме сказал, что Рим ужасно похож на Харьков. Немного поставил на место римлян, при этом с уважением сказал о Харькове бекетовском. Поэтому сегодня этот музейный комплекс, который собрал лучшие экспонаты коллекции истории архитектуры, является очень важным объектом для молодежи, студентов, для всех харьковчан. Большая благодарность меценатам, которые участвовали в создании такого музея", - подчеркнула присутствовавшая на мероприятии Нина Карпачова, первый уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

ХНУХГ им. Бекетова — современный научно-образовательный центр, где ведется активная исследовательская и просветительская деятельность. В 1990 году вуз открыл Музей академика архитектуры А.Н. Бекетова, а с 2013 года Университет носит почетное имя выдающегося архитектора, здесь бережно хранят его личный дар — Бекетовскую библиотеку.

Как известно, Александр Ярославский удостоен звания почетного доктора ХНУГХ

В 2016 году благодаря его финансовой поддержке на территории вуза воздвигнут памятник архитектору и педагогу, имя которого сегодня носит Университет. А в Харьковском национальном университете им. Каразина, где бизнесмен также является почетным доктором и членом наблюдательного совета, Ярославский профинансировал установку памятников выдающимся ученым, судьба которых тесно связана с вузом — лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау, Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому.

Напомним, что Александру Ярославскому решениями местной власти региона присвоены звания "почетный гражданин Харькова" и "почетный гражданин Харьковской области". Он активно поддерживает вузы, встречается со студентами, а в 2019 году по его приглашению в Харькове со студентами пообщался основатель сервиса Alibaba и один из богатейших людей мира Джек Ма.

Благодаря бизнесмену студенты, аспиранты и преподаватели университета им. Каразина единственными в Украине получили возможность пользоваться базой электронных публикаций самого известного в мире университетского издательства Oxford University Press. Ярославский оплатил университету родного города подписку стоимостью около 1 млн гривен для доступа к англоязычным научным изданиям Оксфордского университета в сфере естественных наук, медицины, математики, гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и финансов, юриспруденции самых известных ученых мира.

В 2020 году Александр Ярославский вошел в ТОП-20 рейтинга самых влиятельных украинцев по версии "Новое время", а также в ТОП-10 самых состоятельных украинских бизнесменов по версии Forbes.

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