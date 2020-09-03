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03 сентября 2020, четверг, 19:38 752
Общество 2020-09-03T19:39:21+03:00
Українські Новини
Ярославский помог отреставрировать Музей Бекетова ХНУГХ

Ярославский помог отреставрировать Музей Бекетова ХНУГХ

Кира Молчанова
Музей, Александр Ярославский, Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова, Бекетов
Музей Бекетова
Музей Бекетова

Сегодня в Харьковском национальном университете городского хозяйства открыли обновленный и отреставрированный музей академика архитектуры Алексея Бекетова, чье имя носит вуз.

"Данный проект был реализован в том числе и благодаря уникальному человеку, которого мы очень любим в нашем университете — Александру Ярославскому. Со многими сложностями мы столкнулись, в том числе и с финансовыми. А он сказал: "Я дам деньги, а вы начинайте работу", — рассказал о роли президента группы DCH и почетного доктора университета его ректор Владимир Бабаев на церемонии открытия Музея академика архитектуры Алексея Бекетова.

Благодаря участию Ярославского в рамках проекта в 2018-2020 годах проведены масштабные работы по реконструкции и реставрации исторического пространства особняка по адресу Куликовский спуск, 12. Это здание — памятник архитектуры XIX века, где с 1930 года размещается один из крупнейших современных университетов.

Музейный комплекс получил новый изысканный экспозиционный зал и помещения для хранения архивных фондов.

"Не зря когда-то А.П. Чехов, будучи в Риме сказал, что Рим ужасно похож на Харьков. Немного поставил на место римлян, при этом с уважением сказал о Харькове бекетовском. Поэтому сегодня этот музейный комплекс, который собрал лучшие экспонаты коллекции истории архитектуры, является очень важным объектом для молодежи, студентов, для всех харьковчан. Большая благодарность меценатам, которые участвовали в создании такого музея", - подчеркнула присутствовавшая на мероприятии Нина Карпачова, первый уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

ХНУХГ им. Бекетова — современный научно-образовательный центр, где ведется активная исследовательская и просветительская деятельность. В 1990 году вуз открыл Музей академика архитектуры А.Н. Бекетова, а с 2013 года Университет носит почетное имя выдающегося архитектора, здесь бережно хранят его личный дар — Бекетовскую библиотеку.

Как известно, Александр Ярославский удостоен звания почетного доктора ХНУГХ

В 2016 году благодаря его финансовой поддержке на территории вуза воздвигнут памятник архитектору и педагогу, имя которого сегодня носит Университет. А в Харьковском национальном университете им. Каразина, где бизнесмен также является почетным доктором и членом наблюдательного совета, Ярославский профинансировал установку памятников выдающимся ученым, судьба которых тесно связана с вузом — лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау, Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому.

Напомним, что Александру Ярославскому решениями местной власти региона присвоены звания "почетный гражданин Харькова" и "почетный гражданин Харьковской области". Он активно поддерживает вузы, встречается со студентами, а в 2019 году по его приглашению в Харькове со студентами пообщался основатель сервиса Alibaba и один из богатейших людей мира Джек Ма.

Благодаря бизнесмену студенты, аспиранты и преподаватели университета им. Каразина единственными в Украине получили возможность пользоваться базой электронных публикаций самого известного в мире университетского издательства Oxford University Press. Ярославский оплатил университету родного города подписку стоимостью около 1 млн гривен для доступа к англоязычным научным изданиям Оксфордского университета в сфере естественных наук, медицины, математики, гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и финансов, юриспруденции самых известных ученых мира.

В 2020 году Александр Ярославский вошел в ТОП-20 рейтинга самых влиятельных украинцев по версии "Новое время", а также в ТОП-10 самых состоятельных украинских бизнесменов по версии Forbes.

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