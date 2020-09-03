Порошенко, Турчинов или Мацола? "Евросолидарность" определяется, кто из кандидатов от партии будет баллотирова

В партии "Европейская солидарность" идет дискуссия, кого они будут поддерживать на должность мэра Киева. Об этом "Фактам" сообщил источник, близкий к политсовету "ЕС".

По его словам, уже были проведены несколько закрытых соцопросов, в которых меряли рейтинги многих политиков, которых партия могла бы выдвинуть на должность главы Киевского городского совета.

"Поэтому сейчас рассматривается несколько кандидатов – это лидер партии Петр Порошенко, глава избирательного штаба "Евросолидарности", экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, народный депутат Алексей Гончаренко, даже бизнесмен Андрей Мацола", – сообщил источник.

Однако окончательное решение еще не принято. Не исключено, что партия вообще не будет выдвигать кандидата, а договорится о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, как сообщил собеседник из "ЕС", после того как появились слухи о том, что список "Европейской солидарности" на выборах в Киевский городской совет может возглавить Марина Порошенко, в партии всерьез задумались и о таком варианте.

"Марина Порошенко, кандидатуру которой замеряли на различных фокус группах, очень позитивно воспринимается их участниками. Причем, из всего спектра демократических сил", - сообщил источник.

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