"Винницагаз" выступает за предоставление возможности компании закупать газ на рынке

Финансовый директор акционерного общества "Винницагаз" Сергей Кибитлевский считает, что операторам газораспределительных систем (ГРС) необходимо предоставить возможность закупать газ на рынке газа.

Об этом он заявил в ходе встречи "Кризисная ситуация с долгами на рынке природного газа - экономический аспект решения", передают Українські Новини.

"Оператор ГРС должен самостоятельно закупать газ рыночным способом, как сейчас преимущественно делают операторы ГРС после пересмотра тарифов на распределение", - сказал он.

Также Кибитлевский подчеркнул, что для стабилизации финансового состояния "Винницагаза" его тариф на распределение необходимо поднять с 0,73 гривны/тыс. куб. м газа до 1,3 гривны/тыс. куб. м.

Как сообщали Українські Новини, цены на газ в сентябре: что предлагают украинцам газоснабжающие предприятия.

Также 19,4 тыс льготников и субсидантив Ровенской области, которые задолжали за распределение газа, могут остаться без субсидии.

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