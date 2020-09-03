"Наш край" выдвинул Шахова в мэры Киева

Сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов идет на мэрские выборы в Киеве. Данное решение было принято во время съезда партии в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Партия "Наш край" выдвинула Сергея Шахова в мэры. В своем выступлении он отметил, что порядок в стране начинается с Киева.

"Наведем порядок в столице - наведем порядок по всей стране. Именно поэтому я принял решение поддержать предложение однопартийцев, "Нашего края" и объявляю следующее. Я иду на выборы мэра Киева! Чтобы в Киеве было комфортно не только на Печерских холмах, но и в каждом дворе Теремков, Троещины и во всех других районах. Чтобы работа в Киеве была не только у тех, кто сидит на Грушевского, но и во всех киевлян. Чтобы защищенными себя в Киеве чувствовали не только "слуги", но и те, кому они должны служить - киевляне", - отметил Шахов.

Он обратился за поддержкой к сопредседателю "Нашего края", заместителю председателя Киевской городской государственной адинистрации (КГГА) в 2010-2013 годах Александру Мазурчаку.

"Для эффективной работы власти, нужна эффективная команда. И я прошу опытного управленца, многолетнего мэра Каменец-Подольского, до недавнего вице-мэра Киева Александр Мазурчак, профессиональным уровнем которого обладает не каждый, вместе единой командой, командой опыта и энергии идти на выборы в Киевсовет и побеждать", - сказал Шахов.

В свою очередь Александр Мазурчак поддержал Шахова и отметил, что он может рассчитывать на поддержку всей команды.

"Я хочу поддержать сопредседателя партии "Наш край" Сергея Шахова и заверить его, что он может рассчитывать на нашу поддержку, на поддержку всей нашей команды. Я очень хорошо знаю Киев, ведь долгое время был первым заместителем председателя Киевской городской администрации. Мы достигли успеха тогда. Мы поможем Вам, Сергей Владимирович, изменить жизнь в Киеве сейчас. Весь ресурс нашей команды, наш опыт и умения - к Вашим услугам", - отметил Мазурчак.

Как сообщалось ранее, партийный список "Нашего края" в Харьковской области возглавит известный ученый Владимир Семиноженко. На выборы вместе с партией в Днипре идет мэр города в 2000-2014 годах Иван Куличенко, а в Одессе - Евгений Червоненко.

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