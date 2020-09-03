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03 сентября 2020, четверг, 15:36 1217
Выборы 2020-09-03T15:46:15+03:00
Українські Новини
Семиноженко – в Харькове, Червоненко – в Одессе, Куличенко – в Днепре, – "Наш край" представил команду на выбо

Семиноженко – в Харькове, Червоненко – в Одессе, Куличенко – в Днепре, – "Наш край" представил команду на выборы

Кира Молчанова
Выборы, Наш край, Местные выборы, Партия
"Наш край"

На съезде в Киеве "Наш край" презентовал команду, с которой идет на выборы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На съезде была представлена программа, с которой политическая сила пойдет на местные выборы. Программа называется "12 шагов для развития родного края".

"Наш край" идет на выборы, чтобы защитить и развить наши громады, обеспечить высокие стандарты жизни для простых людей. Мы живем и работаем рядом с людьми. Мы знаем, какие проблемы волнуют каждого гражданина. Мы знаем, как эти проблемы решать – и мы умеем их решать", – отметил сопредседатель партии "Наш край " Александр Мазурчак.

Партия предлагает 12 важных шагов развития, благодаря которым будут достигнуты развитие и благополучие каждого родного края.

"Местные выборы – это не о борьбе за власть, не о поиске олигархами очередных слуг, не попытка найти виновных. Местные выборы – это история о родном крае. О возможности изменить ситуацию в родном регионе. В каждом крае есть и природные богатства, и высокообразованные специалисты, и экономический потенциал, а самое главное - наши замечательные люди", – отметил член Политсовета партии, народный депутат Украины Андрей Деркач.

Во время съезда партии были представлены руководители местных команд партии, среди которых немало известных лиц. Партийный список "Нашего края" в Харьковской области возглавит известный ученый Владимир Семиноженко.

"Уверен, наш профессионализм и упорство способны навсегда изменить судьбу украинской науки и ученых, образования и промышленности. Я с гордостью решил возглавить список "Нашего края" в Харьковской области! Уверен, что вместе мы возродим научно-промышленный потенциал Харьковщины. Мы снова сделаем Харьков столицей украинской науки и технологии", – отметил Владимир Семиноженко, лидер Харьковской команды" Нашего края ", академик НАНУ.

На выборы с партией "Наш край" идут в Днепре мэр города в 2000-2014 гг. Иван Куличенко, а в Одессе – Евгений Червоненко.

Напомним, по итогам местных выборов 2015 года "Наш край" занял третье место по стране по числу избранных депутатов местных советов.

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