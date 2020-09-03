Проблемы бизнеса надо решать комплексно, — Игорь Палица

У бизнеса очень много претензий к власти, особенно у представителей гостинично-ресторанной сферы. В то время, как в ЕС власть выделяет предприятиям гостинично-ресторанного комплекса миллиардные дотации в связи с эпидемией и кризисом, украинская власть только ограничивает, а не поддерживает.

Об этом говорилось во время дискуссии на форуме предпринимателей в Сумах с участием лидера партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игоря Палицы.

"Наше видение - проблемы бизнеса надо решать комплексно. Проблема, которая касается всех, - у людей нет возможности потреблять те товары и услуги, которые производятся на территории Украины. Так как уровень заработных плат чрезвычайно низок. Высокие налоги на зарплату, налог на прибыль, коррупционный НДС и значительные суммы, которые нужно заплатить при ввозе оборудования - все это делает нашу продукцию неконкурентоспособной. Но так как мы постоянно зависимы от указаний Международного валютного фонда, мы не можем ни снижать налоги, ни устанавливать приемлемые ставки по кредитам, чтобы развивать свой бизнес ", - прокомментировал Игорь Палица.

Он рассказал, что "ЗА БУДУЩЕЕ" имеет стратегию внедрения тех налоговых изменений, которые помогут бизнесу развиваться.

Во-первых, это снижение налога на заработную плату. Вместо 18 процентов НДФЛ и 22 процентов единого взноса, должен быть только один налог в пределах 18 процентов. Благодаря снижению налоговой нагрузки предприятия начнут платить реальные зарплаты работникам.

Во-вторых, нужно заменить налог на прибыль налогом на выведен капитал, чтобы предприятия могли инвестировать средства в развитие. А если хотят получать дивиденды - пусть платят 9 процентов от прибыли.

И, в-третьих, нужно ликвидировать коррупционный налог на добавленную стоимость.

"Это те первые шаги, которые мы хотим реализовать в виде законопроектов. И мы ждем от бизнеса сотрудничества - конструктивных предложений о том, как можно совместно улучшить ситуацию. Потому основа развития страны - это успешная экономика ", - подчеркнул политик.

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