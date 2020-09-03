"Гильдия кинематографистов Одессы" заявляет о незаконности приватизации "Одесской киностудии" и требует ее возвращения государству

"Гильдия кинематографистов Одессы" заявляет о незаконности приватизации "Одесской киностудии" и требует ее воз

Общественная организация "Гильдия кинематографистов Одессы" и ОО "Мы вместе" заявляют о незаконности приватизации "Одесской киностудии художественных фильмов" и требуют ее возвращения государству.

Об этом председатель Гильдии Максим Фирсенко и заместитель председателя Дмитрий Гроховский заявили в ходе пресс-конференции "Проблемы в украинской киноиндустрии", передают Українськi Новини.

В частности, спикеры заявляли, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и бывший директор киностудии Ольга Неверко по предварительному сговору сфальсифицировали документы и осуществили рейдерский захват "Одесской киностудии".

Они считают, что после приватизации киностудии государственное предприятие было фактически уничтожено, а имущество незаконно передано третьим лицам.

В частности, заявлялось, что Ткаченко совместно с Неверко получали "сверхприбыль" от использования фильмофонда киностудии.

"Непременно мы будем требовать отставки министра, потому что, кроме "Одесской киностудии", господин Ткаченко также владеет другими объектами медийного рынка и тут явный конфликт. Понимаете, если б владел фирмами в другой сфере, вопросов бы таких не возникало. А поскольку этот человек непосредственно влияет на медийный рынок, мы считаем, что это недопустимо, это прямой конфликт интересов", - сообщила адвокат, представитель ОО Наталья Мороцкая.

Спикеры отмечают, что после незаконной корпоратизации в 2004-2005 годах киностудия прекратила съемки фильмов, а ее творческие работники остались без работы.

"До 90-го года 1,2 тыс. человек было в штате, пару сотен работали внештатно. На момент акционирования в 2004-2005 годах было порядка 200 человек в штате и примерно 100 – вне штата. На сегодняшний день по нашей информации… порядка 34 человек непрофессиональных кинематографистов. Это охрана, дворники, бухгалтер, менеджер, директор, секретарь. То есть технический персонал. Там нет художников-постановщиков, осветителей профессиональных, режиссеров. Они ликвидировали цех ДТС (декоративно-технических сооружений), вдумайтесь", - сказал Гороховский.

В то же время, как заявлялось, киностудия должна получить действенную стратегию развития, как производитель современного конкурентоспособного украинского кино.

Гороховский отметил, что в арсенале "Одесской киностудии" около 500 фильмов.

"Если попробовать оценить фильмофонд… 400 млн долларов нашей державе стоили эти фильмы", - сказал он.

Председатель ОО "Гильдия кинематографистов Одессы" Максим Фирсенко уверен, что киностудии необходимо вернуть ее фильмофонд.

"Чтобы киностудия опять смогла существовать, ей необходимо, в первую очередь, вернуть свой фильмофонд. "Одесская киностудия", по-моему, единственная советская киностудия, которая не получает прибыль из собственных фильмов. То есть, любая мировая киностудия, которая существует, живет не только с новых фильмов, но и с проката старых. Ее фонд, ее база наполняет ее бюджет. Перед акционированием, перед тем, как киностудию собирались объявить банкротом, из нее изъяли фильмофонд", - сказал он.

Помимо прочего, Гороховский заявил, что расследуется 6 уголовных дел.

"Уголовные дела есть, но дело не движется, к большому сожалению… Дело нужно объединить и передать из Шевченковского суда в главное следственное отделение области", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее государство отсудило у частного акционерного общества "Одесская киностудия" 7 400 065 акций компании, что составляет 11,9% от уставного фонда предприятия.

Кроме того, Ткаченко заявлял о продаже его акций "Одесской киностудии".

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