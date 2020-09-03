После проведения аудита шахт: на "Центрэнерго" заявили о готовности принять на свой баланс угледобывающие предприятия

После проведения аудита шахт: на "Центрэнерго" заявили о готовности принять на свой баланс угледобывающие пред

Госкомпания "Центрэнерго" заинтересована в трансформацию в вертикально интегрированную компанию с замкнутым циклом производства, для чего изучает возможность взятия на свой баланс шахт. Однако шахты могут быть переданы на баланс "Центрэнерго" только после проведения аудита и погашения всех социальных и долговых обязательств их предыдущих владельцев.

Об этом говорится в сообщении "Центрэнерго".

"Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" должна не только оставаться гарантом баланса в объединенной энергосистеме Украины и сохранения всей угольной отрасли, но и стать рентабельной и инвестиционной привлекательной - таковы интересы государства.

Убеждены, что Министерство энергетики также поддержит решение о необходимости проведения аудита.

В то же время, очень важным является фактор социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий, о которых, мы уверены, достойно позаботятся профильные структуры исполнительной власти в соответствии с предусмотренной Правительством Концепции трансформации угольных регионов.

В свою очередь наша компания готова активно приобщиться к созданию вертикально интегрированной структуры на всех этапах ее развития", - сказано в пресс-релизе "Центрэнерго".

Напомним, "Центрэнерго", в состав которой входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС, находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. "Центрэнерго" является единственным в Украине потребителем продукции государственных шахт.

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