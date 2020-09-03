В "Нафтогазе" заявили, что 100 млрд грн долгов на рынке газа - следствие непоследовательного госрегулирования

Рекордная сумма долгов на газовом рынке возникла по причине принятия Кабмином и НКРЭКУ противоречивых и непоследовательных решений в части установления тарифов и норм потребления газа, считают в "Нафтогазе Украины". Решением проблемы может стать пересмотр тарифов, устранение противоречий в нормативно-правовых актах и комплексная реструктуризация.

Неточности в законодательстве и невыполнение государственными органами своих обязательств стали главными причинами возникновения рекордной суммы долгов на газовом рынке.

Об этом заявила директор департамента по долговым обязательствам НАК «Нафтогаз Украина» Татьяна Федорова в ходе обсуждения исследования Центра экономического восстановления, посвященного проблемам на рынке газа.

По данным исследования, общая сумма задолженности и неплатежей на рынке газа на начало сентября 2020 года составляет около 100 млрд грн.

По мнению Татьяны Федоровой, эти долги возникли, в первую очередь из-за того, что НКРЭКУ не выполнила свои обязательства, то есть не установила тарифы на распределение газа на основании себестоимости – четкого покрытия всех расходов, связанных с такой деятельностью.

«Долги перед оператором ГТС, на то время это был «Укртрансгаз», возникла исключительно из-за несанкционированного отбора газа. Причина - стоимость газа, которая закладывалась в тариф операторов ГРМ была объективно ниже, чем та, по которой можно купить газ. Фактически, они не имели источника денег и просто отбирали газ из трубы» — отметила представитель Нафтогаза.

Вторая причина долгов – неточности, допущенные Кабинетом министров. «В решениях правительства о возложении специальных обязательств по продаже газа населению есть норма о том, что НАК обязан продавать газ тепловикам только в случае, если те за него рассчитываются. Но другими своими решениями отключать тепловиков запрещено – то в период отопительного сезона, то в период карантина», — объяснила Татьяна Федорова. То же касается и установленных Кабмином заниженных норм потребления газа без счетчиков. Глава департамента НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что нормовики потребляют больше, чем оплачивают по действующим нормам.

«Что бы я рекомендовала? Пересмотреть те акты, которые противоречат друг другу. Также необходимо обязательно поднять тарифы – нужно заставить госорганы работать так, как они должны согласно законодательству.

Что касается больших долгов, если мы говорим о комплексном решении проблемы, то как вариант можно рассматривать не прощение «тела», ведь это все-таки реальная задолженность за продажу товара, а реструктуризацию.

Операторам ГРМ - поднимать тариф и тогда они смогут хотя бы частично погасить за счет компенсации и будущих периодов», — сказала Татьяна Федорова.

Что же касается штрафных санкций и пени на газовые долги, то представитель Нафтогаза предложила принять по ним компромиссное решение. «Судебная практика такова – почти всегда суды на 70% уменьшают штрафы на газовые долги», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде планируют урегулировать долги на рынке газа, среди основных вариантов решения – списание долгов, или же их погашение.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости