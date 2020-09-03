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Українські Новини
Офис "Оппоплатформы" в Киеве пытались заминировать атошник и бывший правоохранитель, - СМИ

Офис "Оппоплатформы" в Киеве пытались заминировать атошник и бывший правоохранитель, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Оружие, Прокуратура, Минирование, Взрывчатка, Боеприпасы
Боеприпасы и взрывчатка. Фото: kyiv.gp.gov.ua
Боеприпасы и взрывчатка. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Столичным правоохранителям периодически удается раскрывать дела, связанные с ложными сообщениями о минировании. Так, в Киеве задержали двоих мужчин, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы на улице Большой Васильковской. В настоящее время, им сообщили о подозрении. Кроме того, в ходе проведенных обысков по месту жительства и регистрации задержанных правоохранители изъяли арсенал оружия, информирует портал strana.ua.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что речь идет об инциденте, который произошел 9 августа 2020 года. В полицию поступило сообщение о том, что на заборе у офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство.

Кроме того, прокуратура Киева не отметила, кому принадлежит заминированный офис. Но, вероятно, речь идет об офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", поскольку 9 августа сообщалось о минировании их здания.

"Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Специалистами взрывотехнической службы опасный предмет был обезврежен", - говорится в сообщении.

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы", - добавили в прокуратуре.

Так, в ходе досудебного расследования правоохранители установили лица, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 года рождения. Один из них - бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Кроме того, 2 сентября 2020 года, по месту жительства и регистрации задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки.

"Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в сообщении.

В прокуратуре проинформировали, что сейчас устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

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