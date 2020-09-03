МОЗ при руководстве Степанова значительно более готово к эпидемии, чем это было весной, - эксперт

Медицинская система Украины под руководством министра здравоохранения Максима Степанова сейчас является более готовой к повторной волне коронавируса, чем это было весной этого года. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Валентин Гладких.

"В первую волну Украина вошла совершенно не готовой - без средств индивидуальной защиты, без тестов, без видения организационных мероприятий и хоть какой-то стратегии противодействия эпидемии. Лучше, пожалуй, ту ситуацию характеризует выражение перманентного страха и растерянности на лице тогдашней руководительницы МОЗ госпожи Скалецькой. К счастью, усилиями врачей и карантинным мерам Украина прошла первую волну с минимальными потерями", - отметил эксперт.

Сейчас подчеркнул Гладких, медицинская система является более подготовленной к эпидемии, а врачи получили большой опыт борьбы с коронавирусной болезнью.

"Насколько можно понять из ежедневных брифингов министра здравоохранения Степанова, вид и поведение которого, в отличие госпожа Скалецкой излучает уверенность и компетентность, Украина значительно лучше готова противостоять опасной болезни. Ежедневно делается около 20 тыс. тестов; подготовлено 36 тыс. больничных коек, около 80% которых, по заверениям министра ближайшее время будут оборудованы "кислородом". Также врачи получили неоценимый опыт, что также внушает оптимизм. Между прочим, также очень важно пересматриваются зарплаты медикам", - считает эксперт.

Он также отметил, что изменения ощутимы не только в подготовке к борьбе с пандемией, а также в других направлениях. В частности, в сфере трансплантологии и усовершенствованнии медицинской реформы.

"Могу отметить лишь усилия МОЗ под руководством господина Степанова направлены на развитие трансплантологии - потому что это будущее, которое наступает уже сегодня. Также, насколько я знаю, пересматриваются и совершенствуются положения медицинской реформы "от Супрун", с целью приведения их к имеющейся социально-экономической реальности Украины и финансовым возможностям наших сограждан. Словом, сейчас Минздрав якобы держит ситуацию под контролем. Хочется верить, что удержит и в дальнейшем вопреки наглому нежеланию многих наших сограждан соблюдать элементарные нормы безопасности ", - подытожил Валентин Гладких.

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