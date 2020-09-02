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02 сентября 2020, среда, 18:16 236
Верховная Рада и партии 2020-09-02T19:00:01+03:00
Українські Новини
Рада рекомендует Зеленскому объявить 2021 годом онкологического скрининга

Рада рекомендует Зеленскому объявить 2021 годом онкологического скрининга

Анна Рудык
Верховная Рада, Онкология, Онкологическое заболевание, Владимир Зеленский
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада рекомендует Президенту Владимиру Зеленскому объявить 2021 год годом онкологического скрининга в Украине.

За принятие проекта постановления № 3600 в целом проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Соответствующим голосованием Рада одобрила рекомендации парламентских слушаний "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения", на которых также было рекомендовано самому парламенту обеспечить утверждение на уровне закона Общегосударственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями (в случае представления его на рассмотрение в установленном порядке Кабинетом Министров).

Кабинету Министров Украины поручено утвердить Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года и план действий по ее выполнению, определив основные цели и задачи государства в этой сфере до 2030 года, инструменты для реализации, ключевые целевые показатели и индикаторы оценки результативности.

Как сообщали Українські Новини, в международный день людей, перенесших рак, в Минздраве Украины напомнили, что Украина находится на втором месте в Европе по темпам распространения этого заболевания.

Ранее Супрун рассказала, как часто нужно обследоваться для предотвращения рака.

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