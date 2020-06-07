Сегодня международный день людей, понанесших рак. Украина на втором месте по распространению онкологии

Сегодня, в международный день людей, перенесших рак, в Минздраве Украины напомнили, что Украина находится на втором месте в Европе по темпам распространения этого заболевания. Среди украинцев около 1 миллиона человек, которые переболели онкологией, которая стала одной из основных причин смерти в стране.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", - отметили в ЦОЗ.

В Минздраве дали советы. Как снизить вероятность заболеть снова, тем, кто перенес заболевание:

Больше двигаться. Физическая активность снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и слизистой оболочки матки;

Физическая активность снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и слизистой оболочки матки; Правильное питание. Нужно есть фрукты, овощи и цельные зерна. Необходимо избегать употребления продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса, а также фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира;

Нужно есть фрукты, овощи и цельные зерна. Необходимо избегать употребления продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса, а также фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира; Отказаться от бадов. Они бесполезны при профилактике рака.

Они бесполезны при профилактике рака. Отказаться от вредных привычек. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака из-за курения. Отказ от курения уменьшает риск развития рака на 70%;

По данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака из-за курения. Отказ от курения уменьшает риск развития рака на 70%; Отказаться от алкогольных напитков. Употребление алкоголя теоретически может увеличить риск рецидива;

Употребление алкоголя теоретически может увеличить риск рецидива; Не загорать. Необходимо контролировать время проведения на солнце, а также пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты не менее 30.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве подрекивают, что ранняя диагностика поможет уменьшить количество заболевших раком.

Ранее Супрун рассказала, как часто нужно обследоваться для предотвращения рака.