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  • Сегодня международный день людей, понанесших рак. Украина на втором месте по распространению онкологии
07 июня 2020, воскресенье, 22:02 8
Общество 2020-06-07T22:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня международный день людей, понанесших рак. Украина на втором месте по распространению онкологии

Сегодня международный день людей, понанесших рак. Украина на втором месте по распространению онкологии

Кира Молчанова
Рак, Онкология, Онкологическое заболевание, Заболеваемость раком, ЦОЗ, Борьба с раком
Онкология. Фото: Pixabay
Онкология. Фото: Pixabay

Сегодня, в международный день людей, перенесших рак, в Минздраве Украины напомнили, что Украина находится на втором месте в Европе по темпам распространения этого заболевания. Среди украинцев около 1 миллиона человек, которые переболели онкологией, которая стала одной из основных причин смерти в стране.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", - отметили в ЦОЗ.

В Минздраве дали советы. Как снизить вероятность заболеть снова, тем, кто перенес заболевание:

  • Больше двигаться. Физическая активность снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и слизистой оболочки матки;
  • Правильное питание. Нужно есть фрукты, овощи и цельные зерна. Необходимо избегать употребления продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса, а также фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира;
  • Отказаться от бадов. Они бесполезны при профилактике рака.
  • Отказаться от вредных привычек. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака из-за курения. Отказ от курения уменьшает риск развития рака на 70%;
  • Отказаться от алкогольных напитков. Употребление алкоголя теоретически может увеличить риск рецидива;
  • Не загорать. Необходимо контролировать время проведения на солнце, а также пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты не менее 30.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве подрекивают, что ранняя диагностика поможет уменьшить количество заболевших раком.

Ранее Супрун рассказала, как часто нужно обследоваться для предотвращения рака.

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