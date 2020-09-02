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Пресс-центр 2020-09-02T17:13:13+03:00
Українські Новини
3.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Проблемы в украинской киноиндустрии"

3.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Проблемы в украинской киноиндустрии"

Алина Заика
Пресс-конференция, Одесская киностудия

3 сентября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (г.Киев, ул. Эспланадная, 20) состоится пресс-конференция на тему: "Проблемы в украинской киноиндустрии".

Организаторы: ОО "Гидьдия кинематографистов Одессы", ОО "Мы вместе".

Во время события участники обозначат проблемы современной украинской киноиндустрии, опишут ситуацию вокруг Одесской киностудии художественных фильмов и выскажут свое видение о преодолении негативных трендов в украинском кино.

Спикеры:

  • Максим Фирсенко, председатель ОО "Гильдия кинематографистов Одессы";
  • Дмитрий Гроховский, заместитель председателя "Гильдия кинематографистов Одессы";
  • Наталья Мороцкая, адвокат, представитель ОО "Гильдия кинематографистов Одессы";
  • Виталий Плескач, ОО "Мы вместе";
  • Ярослав Бондаренко, общественный активист, блогер;
  • Александр Голиздра, модератор.

Акредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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