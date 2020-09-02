3.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Проблемы в украинской киноиндустрии"

3 сентября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (г.Киев, ул. Эспланадная, 20) состоится пресс-конференция на тему: "Проблемы в украинской киноиндустрии". Организаторы: ОО "Гидьдия кинематографистов Одессы", ОО "Мы вместе". Во время события участники обозначат проблемы современной украинской киноиндустрии, опишут ситуацию вокруг Одесской киностудии художественных фильмов и выскажут свое видение о преодолении негативных трендов в украинском кино. Спикеры: Максим Фирсенко, председатель ОО "Гильдия кинематографистов Одессы"; Дмитрий Гроховский, заместитель председателя "Гильдия кинематографистов Одессы"; Наталья Мороцкая, адвокат, представитель ОО "Гильдия кинематографистов Одессы"; Виталий Плескач, ОО "Мы вместе"; Ярослав Бондаренко, общественный активист, блогер; Александр Голиздра, модератор. Акредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.