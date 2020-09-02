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  • 4.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Презентация программного продукта - калькулятор моделирования результатов местных выборов 2020 года"
02 сентября 2020, среда, 16:26 13
Пресс-центр 2020-09-02T17:15:02+03:00
Українські Новини
4.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Презентация программного продукта - калькулятор моделирования результатов ме

4.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Презентация программного продукта - калькулятор моделирования результатов местных выборов 2020 года"

Алина Заика

4 сентября 2020 года, в пятницу, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (г. Киев, ул. Эспланадная, 20) специалисты Украинского Института Политики презентуют бесплатный программный продукт "Калькулятор моделирования результатов местных выборов 2020 года".

Данное веб-приложение позволяет рассчитать и смоделировать избирательные квоты, распределение депутатских мест и другие результаты избирательной кампании в разного уровня административно-территориальных единицах в условиях сложной избирательной системы.

Калькулятор безусловно будет интересен для кандидатов в депутаты, специалистов избирательного процесса, журналистов и рядовых граждан. Поможет обществу и участникам избирательных процессов принять эффективные и ответственные решения. С калькулятором можно ознакомиться по ссылке - https://uiamp.org.ua/calculation/

Спикеры:

  • Александр Теплюк, политтехнолог, исполнительный директор УИП по избирательным технологиям и политконсалтингу, председатель ОО "Всеукраинский оперативный избирательный комитет";
  • Руслан Бортник, политолог, директор УИП;
  • другие эксперты и политтехнологи.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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