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  • Долгосрочный контракт позволит существенно увеличить прибыль ОПЗ, — Александр Горбуненко
02 сентября 2020, среда, 14:51 580
Экономика 2020-09-02T14:53:04+03:00
Українські Новини
Долгосрочный контракт позволит существенно увеличить прибыль ОПЗ, — Александр Горбуненко

Долгосрочный контракт позволит существенно увеличить прибыль ОПЗ, — Александр Горбуненко

Валерия Драгомирова
Одесский припортовый завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua
Одесский припортовый завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua

Заключение долгосрочного давальческого контракта после проведения конкурса АО "Одесский припортовый завод" позволит существенно увеличить прибыль предприятия, поскольку откроет новые возможности по закупке газа и реализации готовой продукции ОПЗ.

Об этом в своей авторской колонке для "Цензор.Нет" пишет Александр Горбуненко, управляющий партнер АГТ, которая сейчас работает с ОПЗ по давальческому контракту. 

Давальческий контракт АГТ с ОПЗ был продлен до конца 2020 года, однако такое краткосрочное соглашение накладывает ограничения на работу компании. Например, отсутствует возможность заранее законтрактовать прямые импортные поставки газа и зарезервировать мощности газотранспортной системы, что могло бы снизить стоимость сырья. Закрыты и наиболее выгодные каналы реализации готовой продукции. 

"Если нам удастся победить в новом конкурсе ОПЗ на поставку сырья, мы планируем диверсифицировать пути закупки газа. Мы сможем импортировать ресурс по прямым долгосрочным договорам, покупать у производителей на внутреннем рынке, а оставшееся приобретать в спотовом режиме на украинских и зарубежных биржах и хабах", - поделился Горбуненко.

Компания также планирует выйти на прямых покупателей и принимать участие в крупных зарубежных тендерах, что принесет дополнительную прибыль.

"Согласно условиям контракта, представленного в рамках конкурса по отбору давальца, половину маржи при реализации готовой продукции получает сам завод. Следовательно, все перечисленные положительные эффекты от действия долгосрочного контракта позволят существенно увеличить прибыль предприятия", - добавил руководитель АГТ. 

Отметим, что за год после возобновления работы в августе прошлого года ОПЗ переработал 655,6 млн куб. м природного газа, из которых было произведено 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака.

ПАО "Одесский припортовый завод" - одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины, оно специализируется на производстве минеральных удобрений. Находится под управлением ФГИУ и входит в перечень предприятий, подлежащих приватизации.

 
 
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