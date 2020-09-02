Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали в том числе и опыт других стран. Как вы знаете, те же Дания и Германия восстановили обучение даже в мае - до летних каникул. На днях к учебному процессу вернулись ученики Великобритании и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей. Также Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Поэтому 427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусом среди учителей", - сказал Кличко.

Всего за парты в столице сели около 300 тыс. школьников. Более 30 тыс. из них - первоклассники.

"Все учебные заведения работают по четкому регламенту. И также имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию. Хочу отметить: все школы обеспечены дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасной работы учебных заведений более 30 млн гривен", - отметил Виталий Кличко.

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