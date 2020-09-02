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02 сентября 2020, среда, 12:43 1062
Выборы 2020-09-02T13:00:09+03:00
Українські Новини
Кучеренко имеет больше шансов пройти во второй тур выборов с Кличко, - эксперт

Кучеренко имеет больше шансов пройти во второй тур выборов с Кличко, - эксперт

Ольга Фандорина
Выборы мэра, Кучеренко Алексей, Выборы мэра Киева
Алексей Кучеренко. Фото: Фейсбук/Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко. Фото: Фейсбук/Алексей Кучеренко

Выйти во второй тур выборов мэра Киева и достойно противостоять действующему столичному главе Кличко способен только Алексей Кучеренко. Такое мнение  в эфире 4 канала высказал кандидат политических наук Игорь Петренко. По его мнению, только претендент от "Батькивщины" имеет соответствующий опыт. Он напомнил, что Алексей Кучеренко был министром ЖКХ и председателем Запорожской ОГА, а это те должности, которые коррелируются с обязательствами, которые возложены на мэра города.

"Вопрос тренда, который сейчас есть - это профессионализм. Молодые новые лица - конечно, хорошо, но нужны профессионалы. У Кличко хорошие интенции, желание достичь, но не хватает профессионализма. Поэтому Кучеренко и является его главным конкурентом ", - подчеркнул Петренко.

Также политический эксперт коснулся и темы профессионализма других кандидатов на пост столичного головы. Он пояснил, что, например, Андрей Пальчевский сейчас создает, скорее, Интернет-партию. То есть виртуальную. И берет на вооружение тот подход, который реализовывали в "Слуге народа" - безумную критику оппонентов.

"В начале на хайпе Пальчевский делал себе рейтинг, поддерживая Зеленского. А сейчас, соответственно, его критикуя ", - резюмировал Игорь Петренко.

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