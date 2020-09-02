Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" - совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника состоится 28 ноября.

Об этом соорганизаторы заявили на пресс-конференции, прошедшей 1 сентября в Университете культуры.

"28 ноября в Национальном дворце искусств "Украина" пройдет церемония награждения лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и популяризирует Украину в мире", - отметил автор идеи, меценат, генеральный продюсер, владелец торговой марки "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

Главная миссия, продолжил он, это открытие новых имен, поддержка молодых современных исполнителей, которым так необходимо признание их творчества, чтобы не угасла Божья искра таланта. Именно они - будущее нашей музыки и украинской нации.

Также на главной сцене страны отметят топовых артистов, поэтов и композиторов украинских песен.

Лауреатами премии станут исполнители разных жанров, стилей и поколений. Единственная и неизменная условие - песня должна звучать на украинском языке.

"Никогда не чурайтесь своих корней. Делайте свое дело на своей земле и не ищите лучшей доли где-то за океанами. Мы свою аутентичность, национальность и свое лицо, - отметил Олег Винник. - Для меня важно, чтобы "Украинская песня года" нашла своих исполнителей, которые заслуживают уважения и признания. Украинская песня - бесценное достояние, которое останется будущим поколениям. Мы стремимся показать талантливых украинских артистов и хотим, чтобы нашу поющую страну знали во всем мире".

Прошлогодняя церемония награждения поразила масштабностью и креативными постановками.

В этом году соорганизаторы пообещали менее удивить зрителей оригинальностью, неординарным воспроизведением каждого номера. Акцент будет сделан на модерновости, технологичности, современной картинке, гармонично сочетаться с содержанием композиций.

Напомним, проект Михаила Поплавского "Украинская песня года", который призван отметить авторов и исполнителей украинских песен, был создан в 2004 году, и сначала назывался "Наша Песня". Кроме того, телемарафон "Песня объединяет нас", проходившей в рамкам проекту, вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса, как самый продолжительный песенный телемарафон в прямом эфире - в течение 110 часов без перерыва на новости и рекламу.

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