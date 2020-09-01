подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 сентября 2020, вторник, 17:21 555
Экономика 2020-09-01T18:10:01+03:00
Українські Новини
Огромную территорию украинской земли отдали человеку из "ДНР", – СМИ

Огромную территорию украинской земли отдали человеку из "ДНР", – СМИ

Ирина Дорофейчук
Коневодство, Андрей Шишук, Евгений Веретюк, Конярство України
Коневодство (иллюстрация). Фото из открытых источников
Коневодство (иллюстрация). Фото из открытых источников

Руководителем государственного предприятия (ГП) "Конярство України" недавно назначили Евгения Веретюка, который прибыл прямиком из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом заявил в интервью изданию "Ракурс" Андрей Шишук (позывной "Север"), участник обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона, предприятие владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине - а это огромные территории.

"Совсем недавно он красовался на видео с двумя "министрами"-террористами на открытии завода по изготовлению труб "Металлист". Между прочим, Веретюк значился директором завода в 2014-2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов. Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером Азаровым и владельцем конного завода "Миллениум" Константином Згарой, которого называют "конюхом Януковича". Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности?" - недоумевает Шишук.

Он также сообщил, что по ГП "Конярство України" с 2016 года открыто дело о банкротстве: "Якобы предприятие должно нескольких фирмам (ноги у которых, к слову, тоже растут из Донецкой области). Главное имущество предприятия - земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из ДНР. Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров".

"Сейчас ветераны вплотную занялись этим товарищем, - рассказал Андрей Шишук. - Мы защищали украинскую землю на передовой и будем продолжать защищать ее здесь. Но мы хотим, чтобы на ситуацию обратили самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ".

"Вот так войны и проигрываются, - подытожил он. - Не на поле боя, где мы героически сражаемся, и они поняли, что нас не победят, а тихо, незаметно, в тылу".

Как ранее сообщали СМИ, в связях с ДНР уличили "главного конюха" Украины.

Больше новостей о: Коневодство Андрей Шишук Евгений Веретюк Конярство України

Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве
Шмыгаль прогнозирует дальнейшее продление карантина
Новости
Украина ожидает поставки 665 тыс. доз вакцин против гриппа 18:06
19,4 тыс льготников и субсидантив Ровенской области, которые задолжали распределение газа по могут остаться без субсидии 17:56
Экс-мэр Днепра Иван Куличенко идет на выборы с "Нашим краем" 17:55
Заведующий лабораторией львовского ВУЗа, который изготавливал метадон на рабочем месте. Фото: Нацполиция
Во Львове заведующий лабораторией одного из ВУЗов изготавливал наркотики на рабочем месте 17:48
Нацбанк снова понизил гривну. Какой будет курс в среду 17:42
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
Мэр Тернополя Надал заболел COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok