Величезну територію української землі віддали людині з ДНР, – ЗМІ

Керівником державного підприємства (ДП) "Конярство України" нещодавно призначили Євгена Веретюка, який прибув прямо з самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР).

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Ракурс" Андрій Шишук (позивний "Північ"), учасник оборони Донецького аеропорту в складі 90-го окремого батальйону, підприємство володіє 43 тис. га землі в 15 філіях по всій Україні - а це величезні території.

"Зовсім недавно він красувався на відео із двома "міністрами"-терористами на відкритті заводу з виготовлення труб "Металіст". Між іншим, Веретюк значився директором заводу в 2014-2015 роках, коли на території підприємства була організована в'язниця, де утримували та катували українських патріотів. Сьогодні він підтримує відносини з колишнім прем'єром Азаровим і власником кінного заводу "Міленіум" Костянтином Згарой, якого називають "конюхом Януковича". Питання: як його впустили, де ті люди, які перевіряють тих, кого призначають на такі посади?" - дивується Шишук.

Він також повідомив, що по ДП "Конярство України" з 2016 року відкрито справу про банкрутство: "Нібито підприємство повинно декількох фірмам (ноги у яких, до слова, теж ростуть з Донецької області). Головне майно підприємства - земля, величезні площі української землі. Та ось їх-то можуть тихо віддати... хлопцям з ДНР. Поки на передку захищають кожні сто метрів, по-тихому заберуть десятки тисяч гектарів".

"Зараз ветерани впритул зайнялися цим товаришем, - розповів Андрій Шишук. - Ми захищали українську землю на передовій і будемо продовжувати захищати її тут. Але ми хочемо, щоб на ситуацію звернули найпильнішу увагу в компетентних органах, в першу чергу в СБУ".

"Ось так війни й програються, - підсумував він. - Не на полі бою, де ми героїчно боремося, і вони зрозуміли, що нас не переможуть, а тихо, непомітно, в тилу".

Як раніше повідомляли ЗМІ, в зв'язках з ДНР викрили "головного конюха" України.

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