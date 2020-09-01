Против скандального судьи Пидпалого открыли дисциплинарное производство

Высший совет правосудия (ВСП) открыл дисциплинарное производство в отношении судьи Печерского районного суда г. Киева Вячеслава Пидпалого

Об этом говорится в сообщении на официальном веб-сайте ВСП.

Согласно тексту постановления Высшего совета правосудия, такое решение было принято по результатам предварительной проверки сведений, изложенных в жалобах Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) "Тимирязевская резиденция" на поведение судьи Пидпалого.

В результате проверки подтвердились изложенные ОСМД обвинения в адрес судьи Пидпалого, в том, что он безосновательно затягивал рассмотрение дела по иску ОСМД против одного из граждан про демонтаж пристройки.

"В своих жалобах заявитель отметил, что производство по указанному делу было открыто решением судьи Пидпалого еще 25 мая 2017 года, и по состоянию на день подачи жалобы, ни одного судебного заседания по делу проведено не было (все назначенные заседания, несмотря прибытия сторон в суд в назначенное время, переносились судьей по разным причинам на другие даты), чем, по мнению жалобщика, нарушено его право на справедливое судебное разбирательство дела в разумный срок. Заявитель также сослался на несовершение судьей Пидпалым никаких действий для рассмотрения поданного им заявления об обеспечении указанного иска, полученной судом 2 мая 2018 года", - говорится в решении ВСП.

Открытое дисциплинарное производство в отношении судьи Пидапалого было объединено с другим дисциплинарным производством в отношении Пидпалого от 9 апреля 2019 года.

Напомним, судью Печерского райсуда Киева Вячеслава Пидпалого уже не в первый раз обвиняют в принятии сомнительных с точки зрения правосудности решений. Буквально 20 августа судья Пидпалый вынес решение по гражданскому спору о договоре займа, которым обязал ответчика выплатить истцу более 56 млн гривен (почти 51,6 млн самого долга по займу, 4,9 млн гривен процентов и еще 8 тыс. гривен судебного сбора).

При этом судья Пидпалый проигнорировал факт поддельности подписи ответчика договором займа, подтвержденный сразу тремя экспертизами. В частности, факт подделки подписи подтвердили: Министерство внутренних дел (Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр), Служба безопасности Украины (Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз) и Министерство юстиции (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз).

Ранее судья Пидпалый попал в скандал с большим "приватовским" кейсом, обязав государственный Приватбанк компенсировать 6 офшорным компаниям деньги, которые в 2012-2014 годах они разместили на счетах кипрского филиала банка, а также проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Также именно Пидпалый постановил разрешить Генеральной прокуратуре получать информации о телефонных трафиках 2 известных журналисток: Натальи Седлецкой из программы "Схемы" и Кристины Бердинских из издания "Новое время". Генпрокуратура в 2018 году искала доказательства того, что директор НАБУ Артем Сытник якобы открыл тайну следствия этим журналисткам, рассказав о деталях расследования незаконного обогащения экс-прокурора АТО Константина Кулика. Европейский суд по правам человека признал, что этот вердикт может иметь необратимый негативный эффект и обязал воздержаться получать эти данные.

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