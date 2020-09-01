Офис генпрокурора изучит ситуацию вокруг производителя детского питания "Малыш" в кратчайшие сроки, - Венедиктова

Офис генпрокурора изучит состояние расследования уголовного производства в отношении производителя детского питания и позаботится, чтобы все следственные действия проходили в рамках закона. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время встречи с основателем компании "Экония" Ириной Варагаш (компания - производитель детского питания ТМ "Малыш").

"Это производство будет заслушано в кратчайшие сроки, в частности, о наличии признаков рейдерского захвата предприятия. Мы будем объективно исследовать ситуацию и позаботимся, чтобы все следственные действия проходили в рамках закона, а предприятие могло беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Наша задача в каждом подобном случае обеспечить полное всестороннее расследование и одновременно не допустить фактов давления на бизнес", - цитирует слова Ирины Венедиктов пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В свою очередь, как отметили в пресс-службе "Экония", владелица компании подчеркнула: "Эта встреча очень важна для нашей компании, поскольку сегодня очевидно, что то уголовное расследование, в рамках которой происходит атака на "Эконию", является вымышленным, а самого события преступления, которое расследуется, никогда не было".

Адвокат компании Лана Синичкина подтвердила, что на сегодня все доказательства и факты о фальсификации показаний, на которых основывается это производство, к сожалению, следдователи их игнорируют.

"У нас есть все основания полагать, что следственные действия расследуются исключительно в интересах рейдеров, на показаниях самих рейдеров и их окружения. Именно такая предвзятость следственного органа и заставляет компанию обращаться в Офис Генеральную прокуратуру с просьбой применить соответствующие процессуальные меры в этом процессуального расследования", - заявила адвокат.

Во время встречи Ирина Венедиктова подтвердила, что сейчас ситуацией вновь занимаются в Офисе Генерального прокурора - в Департаменте уголовно-правовой политики и защиты инвестиций.

Справка: Компания "Экония" неоднократно заявляла о нескольких рейдерских атаках на нее, причем с привлечением представителей правоохранительных органов, действующих на стороне рейдеров и заводящих фальсифицированные дела. В этой ситуации компанию поддержали многочисленные бизнес ассоциации и союзы.

Семейный бизнес по производству питьевой воды и детского питания "Малыш" основан Ириной Варагаш и ее мужем в 1996 году, с тех пор компания стала одним из лидеров рынка, поставляет продукцию в Евросоюз, Беларусь, Молдову, Саудовскую Аравию и др. "Экония" в связи с последними обысками получила убытки минимум на 1,4млн грн.

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