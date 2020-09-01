подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Офис генпрокурора изучит ситуацию вокруг производителя детского питания "Малыш" в кратчайшие сроки, - Венедиктова
01 сентября 2020, вторник, 13:13 371
Политика 2020-09-01T13:13:01+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора изучит ситуацию вокруг производителя детского питания "Малыш" в кратчайшие сроки, - Венедикт

Офис генпрокурора изучит ситуацию вокруг производителя детского питания "Малыш" в кратчайшие сроки, - Венедиктова

Ирина Дорофейчук
Офис Генерального прокурова Украины. Фото: ГПУ
Офис Генерального прокурова Украины. Фото: ГПУ

Офис генпрокурора изучит состояние расследования уголовного производства в отношении производителя детского питания и позаботится, чтобы все следственные действия проходили в рамках закона. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время встречи с основателем компании "Экония" Ириной Варагаш (компания - производитель детского питания ТМ "Малыш").

"Это производство будет заслушано в кратчайшие сроки, в частности, о наличии признаков рейдерского захвата предприятия. Мы будем объективно исследовать ситуацию и позаботимся, чтобы все следственные действия проходили в рамках закона, а предприятие могло беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Наша задача в каждом подобном случае обеспечить полное всестороннее расследование и одновременно не допустить фактов давления на бизнес", - цитирует слова Ирины Венедиктов пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
В свою очередь, как отметили в пресс-службе "Экония", владелица компании подчеркнула: "Эта встреча очень важна для нашей компании, поскольку сегодня очевидно, что то уголовное расследование, в рамках которой происходит атака на "Эконию", является вымышленным, а самого события преступления, которое расследуется, никогда не было".
Адвокат компании Лана Синичкина подтвердила, что на сегодня все доказательства и факты о фальсификации показаний, на которых основывается это производство, к сожалению, следдователи их игнорируют.
"У нас есть все основания полагать, что следственные действия расследуются исключительно в интересах рейдеров, на показаниях самих рейдеров и их окружения. Именно такая предвзятость следственного органа и заставляет компанию обращаться в Офис Генеральную прокуратуру с просьбой применить соответствующие процессуальные меры в этом процессуального расследования", - заявила адвокат.
Во время встречи Ирина Венедиктова подтвердила, что сейчас ситуацией вновь занимаются в Офисе Генерального прокурора  - в Департаменте уголовно-правовой политики и защиты инвестиций.
Справка: Компания "Экония" неоднократно заявляла о нескольких рейдерских атаках на нее, причем с привлечением представителей правоохранительных органов, действующих на стороне рейдеров и заводящих фальсифицированные дела. В этой ситуации компанию поддержали многочисленные бизнес ассоциации и союзы.
Семейный бизнес по производству питьевой воды и детского питания "Малыш" основан Ириной Варагаш и ее мужем в 1996 году, с тех пор компания стала одним из лидеров рынка, поставляет продукцию в Евросоюз, Беларусь, Молдову, Саудовскую Аравию и др. "Экония" в связи с последними обысками получила убытки минимум на 1,4млн грн.

Больше новостей о:

Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве
С сегодняшнего дня родителям новорожденных начнут выплачивать монетизацию "пакета малыша"
Новости
Школьницы избили ровесницу. Скриншот видео
В Днепропетровской области школьницы избили ровесницу и сняли это на видео 13:04
В августе госказна опустела на 12% 12:45
Органы власти, причастные к аресту акций "Мотор Сич" пытаются уйти от ответственности, - Карасев 12:35
С началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19, — ученые 12:30
Омбудсмен Денисова выступила против репрессивного законопроекта "О медиа" 12:13
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
Смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok