Органы власти, причастные к аресту акций "Мотор Сич" пытаются уйти от ответственности, - Карасев

Возврат Антимонопольным комитетом заявки на покупку группой украинских и иностранных инвесторов акций ПАО "Мотор Сич" активно обсуждается в экспертном сообществе. Информацию об этом факте пресс-служба группы DCH обнародовала на официальном сайте. Как известно, DCH обратилась в АМКУ за разрешением на концентрацию 4 августа, одновременно со своими партнерами, китайскими инвесторами из Skyrizon.

Деятельность ПАО "Мотор Сич" в настоящее время заблокирована из-за ареста акций, инициированного в 2016 г. СБУ по статье "диверсия". Предприятие не модернизируется, более 30 % работников уволились, финансовые показатели стремительно ухудшаются. Акционеры "Мотор Сичи" в настоящее время оспаривают этот арест, поскольку он нарушает их права - 3 года не созываются собрания акционеров, нет возможности принимать участие в управлении АО, дивиденды не выплачиваются. В частности, на каждом заседании их юристы ходатайствуют о вызове в суд представителей АМКУ, СБУ, Кабмина, Офиса Президента, но пока судьи системно отклоняют эти просьбы, не видя в деле государственных интересов.

"Отговорки и отписки, тянуть время, не нарушая закона, - это последний шанс для функционеров АМКУ избежать проблем. Если арест "развалится" в суде, то уголовное дело о диверсии развернется против начавших эту историю органов и их покровителей. То есть если АМКУ даст слабину, уголовные дела могут обернуться против того же СБУ, против наложивших арест судей, которые тоже были исполнителями схемы трехлетнего блокирования акций и краха "Мотор Сич", - прокомментировал ситуацию известный политолог Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий.

Эксперт считает абсурдными попытки АМКУ мотивировать возврат документов необходимостью проанализировать ситуацию на не связанных с авиастроением товарных рынках, где DCH и "Мотор Сич" ведут операции. Так, функционеры Комитета интересуются судьбой работающих в структуре обеих сторон рядовых медучреждений, рыночная доля которых ничтожно мала и ни при каких обстоятельствах не может стать причиной повышения уровня экономической концентрации на рынке медицинских услуг. Кроме того, ведомство делает запрос на информация о финансовых компаниях орбиты "Мотор Сич" и DCH, которые не имеют общего товарного рынка. И, наконец, АМКУ запрашивает информацию о том, может ли завод ХТЗ, входящий в группу DCH использовать для своих тракторов в качестве подвесного оборудования непрофильную продукцию производства ПАО "Мотор Сич". "Могут ли агротехнические изделия ПАО "Мотор Сич" (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) использоваться как подвесное (дополнительное) оборудование для тракторов производства ПАО "ХТЗ"?" - говорится в письме-запросе АМКУ.

Вадим Карасев уверен, что не связанные с предметом заявки DCH и авиастроением вопросы задаются умышленно. И грустно шутит: "В АМКУ, видимо, думают, то когда-то трактор ХТЗ с газотурбинным двигателем от "Мотор Сич" пролетит над правительственным кварталом и сбросит туда гуманитарный груз с бинтами и лекарствами "от головы", - грустно шутит он об украинской инвестиционной реальности. Эксперт убежден, что в Антимонопольном комитете будут тянуть время до последнего, пока это можно делать хотя бы соблюдая видимость законности. "Не может АМКУ просто так сдаться, признать ошибку - это будет "явка с повинной" для очень многих участников схемы захвата и блокирования "Мотор Сич". Ведь Антимонопольный комитет на самом деле отнюдь не независимое ведомство… Но сколько бы веревочка не вилась, кому-то - и на уровне исполнителей, и на уровне руководства - однажды придется ответить за диверсию и измену. Но не за надуманные дела по линии СБУ, а за реальный крах "Мотор Сичи" и потерю Украиной целой отрасли авиастроения!", - прогнозирует эксперт.

Ранее при рассмотрении дела о снятии ареста с акций "Мотор Сич" в Киевском апелляционном суде адвокаты компаний-акционеров заявили о политической подоплеке блокирования деятельности предприятия и квалифицировали действия власти как государственное рейдерство. Эксперты уверены, что замораживание Антимонопольным комитетом сделки по покупке акций "Мотор Сич" китайскими и украинским инвесторами - часть схемы по уничтожению завода в коррупционных целях, в которой замешано и руководство завода, и предыдущая власть и, возможно, кое-кто из представителей нынешней властной команды.

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