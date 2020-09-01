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01 сентября 2020, вторник, 10:45 639 Документ
Общество 2020-09-01T11:08:04+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура обвиняет судей, что те "прикрывались выполнением требований закона", - юрист

Генпрокуратура обвиняет судей, что те "прикрывались выполнением требований закона", - юрист

Сергей Паламаренко
Суд, Лукаш, НАБУ, ВККС, сытник, ОАКС
Елена Лукаш.
Елена Лукаш.

Свою точку зрения на ситуацию, которая складыватся вокруг "дела судей Киевского ОАС" высказала юрист Елена Лукаш. Соответсвующую заметку она разместила на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Моя личную юридическую практику существенно обогатил наш новый офис прокурора.

Решила ознакомится с подозрениями судьям окружного административного суда города Киева.
Дело замысловатое, прихотливое).
Судьям вменяют создание организованной преступной организации для влияния на Высшую квалификационную комиссию судей и захват власти НАД ней, или захват ЕЕ власти, или просто захват "суддівського врядування"… Точнее сложно понять из текста подозрения.
"Преступный план" был в том, что судьи, рассматривая иски (штучно подані позови) внезапно заметят очевидный факт для любого, кто может считать до шести:
у ряда филатовско-грантоедских членов ВККС закончились полномочия.
И работать они более не имеют права. Таков закон.
Но, уцепившиеся как Сытник за НАБУ,
неуполномоченные более ничем, члены ВККС, хотели работать.
Порошенко они устраивали и радовали их посольских координаторов.
Судьи отметили прискорбный факт окончания срока полномочий в своих решениях и обеспечили иски, нанеся тем самым непоправимый вред неуполномоченным законом соросятко-филатовским ставленникам.
Череда жутких преступлений была окончена. Банда затаилась.
А если без шуток, то читая инфернальный бред НАБУ И Венедиктовой, становится очевидно: происходит обычное сведение счётов с неподконтрольными судьями, потому что нельзя трогать посольскую челядь.
Не важно ЕСТЬ законные полномочия или НЕТ. Просто нельзя. ОНИ тут власть.
Не верите? Спросите у неуполномоченного коррупционера Сытника.
Ситуация аналогичная. Но пока ещё нет решений ОАСК)))))))
А теперь то, что потрясло меня до глубины души.
Обычно, когда мы недовольны решением судьи, мы говорим на такое решение:
"незаконное", "неправосудное", "нарушающее права", "принятое с нарушением норм закона" решение.
Но новый офис прокурора изобрел нечто удивительное.
Судьям вменяют решения, принятые "ПРИКРЫВАЯСЬ ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА", решения, которые стали "ЗНАРЯДДЯМ ВЧИНЕНЯ ЗЛОЧИНУ".
Я просто в восторге.
Попытка осудить за решение, принятое под прикрытием требований закона и исполнением таких требований,- это просто сказочная попытка!
Этот Офис прокурора не просто сломался.
Они сошли с ума.
P.S. Я была не справедлива к Виктору Чумаку.
Бывают прокуроры намного тупее.", - отметила в тексте своей заметки Лукаш.

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