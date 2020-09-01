Генпрокуратура обвиняет судей, что те "прикрывались выполнением требований закона", - юрист

Свою точку зрения на ситуацию, которая складыватся вокруг "дела судей Киевского ОАС" высказала юрист Елена Лукаш. Соответсвующую заметку она разместила на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Моя личную юридическую практику существенно обогатил наш новый офис прокурора.

Решила ознакомится с подозрениями судьям окружного административного суда города Киева.

Дело замысловатое, прихотливое).

Судьям вменяют создание организованной преступной организации для влияния на Высшую квалификационную комиссию судей и захват власти НАД ней, или захват ЕЕ власти, или просто захват "суддівського врядування"… Точнее сложно понять из текста подозрения.

"Преступный план" был в том, что судьи, рассматривая иски (штучно подані позови) внезапно заметят очевидный факт для любого, кто может считать до шести:

у ряда филатовско-грантоедских членов ВККС закончились полномочия.

И работать они более не имеют права. Таков закон.

Но, уцепившиеся как Сытник за НАБУ,

неуполномоченные более ничем, члены ВККС, хотели работать.

Порошенко они устраивали и радовали их посольских координаторов.

Судьи отметили прискорбный факт окончания срока полномочий в своих решениях и обеспечили иски, нанеся тем самым непоправимый вред неуполномоченным законом соросятко-филатовским ставленникам.

Череда жутких преступлений была окончена. Банда затаилась.

А если без шуток, то читая инфернальный бред НАБУ И Венедиктовой, становится очевидно: происходит обычное сведение счётов с неподконтрольными судьями, потому что нельзя трогать посольскую челядь.

Не важно ЕСТЬ законные полномочия или НЕТ. Просто нельзя. ОНИ тут власть.

Не верите? Спросите у неуполномоченного коррупционера Сытника.

Ситуация аналогичная. Но пока ещё нет решений ОАСК)))))))

А теперь то, что потрясло меня до глубины души.

Обычно, когда мы недовольны решением судьи, мы говорим на такое решение:

"незаконное", "неправосудное", "нарушающее права", "принятое с нарушением норм закона" решение.

Но новый офис прокурора изобрел нечто удивительное.

Судьям вменяют решения, принятые "ПРИКРЫВАЯСЬ ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА", решения, которые стали "ЗНАРЯДДЯМ ВЧИНЕНЯ ЗЛОЧИНУ".

Я просто в восторге.

Попытка осудить за решение, принятое под прикрытием требований закона и исполнением таких требований,- это просто сказочная попытка!

Этот Офис прокурора не просто сломался.

Они сошли с ума.

P.S. Я была не справедлива к Виктору Чумаку.

Бывают прокуроры намного тупее.", - отметила в тексте своей заметки Лукаш.

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