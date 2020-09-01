Генпрокуратура обвиняет судей, что те "прикрывались выполнением требований закона", - юрист

Свою точку зрения на ситуацию, которая складыватся вокруг "дела судей Киевского ОАС" высказала юрист Елена Лукаш. Соответсвующую заметку она разместила на персональной странице в социальной сети Facebook. "Моя личную юридическую практику существенно обогатил наш новый офис прокурора.Решила ознакомится с подозрениями судьям окружного административного суда города Киева.Дело замысловатое, прихотливое).Судьям вменяют создание организованной преступной организации для влияния на Высшую квалификационную комиссию судей и захват власти НАД ней, или захват ЕЕ власти, или просто захват "суддівського врядування"… Точнее сложно понять из текста подозрения."Преступный план" был в том, что судьи, рассматривая иски (штучно подані позови) внезапно заметят очевидный факт для любого, кто может считать до шести:у ряда филатовско-грантоедских членов ВККС закончились полномочия.И работать они более не имеют права. Таков закон.Но, уцепившиеся как Сытник за НАБУ,неуполномоченные более ничем, члены ВККС, хотели работать.Порошенко они устраивали и радовали их посольских координаторов.Судьи отметили прискорбный факт окончания срока полномочий в своих решениях и обеспечили иски, нанеся тем самым непоправимый вред неуполномоченным законом соросятко-филатовским ставленникам.Череда жутких преступлений была окончена. Банда затаилась.А если без шуток, то читая инфернальный бред НАБУ И Венедиктовой, становится очевидно: происходит обычное сведение счётов с неподконтрольными судьями, потому что нельзя трогать посольскую челядь.Не важно ЕСТЬ законные полномочия или НЕТ. Просто нельзя. ОНИ тут власть.Не верите? Спросите у неуполномоченного коррупционера Сытника.Ситуация аналогичная. Но пока ещё нет решений ОАСК)))))))А теперь то, что потрясло меня до глубины души.Обычно, когда мы недовольны решением судьи, мы говорим на такое решение:"незаконное", "неправосудное", "нарушающее права", "принятое с нарушением норм закона" решение.Но новый офис прокурора изобрел нечто удивительное.Судьям вменяют решения, принятые "ПРИКРЫВАЯСЬ ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА", решения, которые стали "ЗНАРЯДДЯМ ВЧИНЕНЯ ЗЛОЧИНУ".Я просто в восторге.Попытка осудить за решение, принятое под прикрытием требований закона и исполнением таких требований,- это просто сказочная попытка!Этот Офис прокурора не просто сломался.Они сошли с ума.P.S. Я была не справедлива к Виктору Чумаку.Бывают прокуроры намного тупее.", - отметила в тексте своей заметки Лукаш.