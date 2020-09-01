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01 сентября 2020, вторник, 09:41 223
Верховная Рада и партии 2020-09-01T09:45:01+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ назвала Порошенко военным преступником - он должен отвечать в суде

ОПЗЖ назвала Порошенко военным преступником - он должен отвечать в суде

Татьяна Зотова
Суд, Донбасс, заявление партии, ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ

"Порошенко - военный преступник и коррупционер. Он должен отвечать в суде, а не с трибуны партийного съезда." Об этом говорится в тексте заявления партии "Оппозиционная платформа - За життя", размещенном на официальном портале политической силы.

"Накануне местных выборов из политического забытья решил вынырнуть фигурант серии уголовных процессов о коррупции и, по совместительству, лидер партии войны Петр Порошенко. Вдохновить своих оставшихся подельников он решил фантазиями на тему грядущей победы на местных выборах и традиционной клеветой в адрес Оппозиционной платформы - за Життя.

Полностью обанкротившаяся, потерявшая доверие людей партия войны и ее предводитель должны давать показания в судах, а не выступать на партийных съездах. Единственная причина, по которой Порошенко и его сообщники еще не находятся за решеткой - это сговор с нынешней слабой и безответственной властью.

Теперь они вместе торгуют украинской землей, крышуют радикалов и проводят "красные линии" на Донбассе вместо переговоров о мире. Старый и новый режим вместе давят на СМИ, обмениваются людьми в избирательных списках и делят хлебные места в доведенных до кризиса государственных компаниях.

Оппозиционная платформа - За життя заявляет, что основным врагом Украины сегодня являются те, кто требует продолжения политики войны и нищеты в доведенной до разорения стране. А Порошенко и его подельникам еще предстоит ответить за коррупцию на крови, дискриминацию конституционных прав граждан, сворачивание демократии и политические репрессии. Это их единственная историческая перспектива.", - говоорится в тексте заявления партии ОПЗЖ.

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