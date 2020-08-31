Победительница STEM is FEM разработала композит для очистки грунта от нефтепродуктов

Победительница модуля "Экология и Энергетика" благотворительного проекта STEM is FEM, 18-летняя школьница из Мариуполя Маргарита Мелешкова, изобрела средство, которое поможет очистить почву от разливов нефтепродуктов.

Это обсорбирующий бинарный композит, являющийся оптимальной средой для жизни бактерий-нефтедеструкторов. Этот материал поможет максимально ускорить процесс биоремедиации, то есть очищения и обновления почвы от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Для разработки Маргарите понадобилось 2 года. Сейчас она ищет спонсоров для производства своего изобретения и оформляет патент.

"Благодаря особенностям технологии, наша смесь будет эффективно работать в широком температурном диапазоне. То есть, практически в любом климатическом поясе, если учесть нюансы. Эта разработка может быть полезна аграриям, экологическим службам, землевладельцам и всем, кто связан с землей и тем, что на ней растет", – рассказывает изобретательница.

Благодаря этой разработке Маргарита Мелешкова заняла первое место на всеукраинской олимпиаде по экологии, второе место на Intel Эко Украина и в конкурсе "Будущее Украины", а также получила награду форума румынских изобретателей и президентскую стипендию. В работе Маргариту поддерживает ее научный руководитель и учитель, Вячеслав Пономарчук:

"Проект Маргариты интересен тем, что используя недорогие в производстве и по себестоимости компоненты, на выходе мы получили композит, который достаточно эффективно справляется с загрязнением почвы нефтью и нефтепродуктами в сравнительно короткие сроки. Кроме того, проведены сравнительные испытания показали, что разработанная смесь работает эффективнее, чем некоторые её промышленные аналоги".

По мнению Маргариты, ее работа может значительно улучшить ситуацию с загрязнением почвы нефтепродуктами, ведь ежегодно только официально случаются тысячи разливов разной степени тяжести во всем мире.

"Пока человечество использует нефтепродукты как источник энергии, проблема загрязнения ими будет актуальной. При добыче нефти и ее транспортировке постоянно происходят разливы. Иногда это масштабные экологические катастрофы, как в мае этого года в Норильске, где разлилось 17000 тонн горючего, иногда меньше, однако более системные. Например, у обычной заправочной станции содержание нефтепродуктов в почве значительно превышает нормы. В первую очередь мы, конечно, должны заботиться о сокращении и полном отказе от использования нефтепродуктов. Однако, пока этого не произошло, поиск способов очистки почвы после разливов очень важно, ведь эти вещества попадают в организмы живых существ и накапливаются там", – объясняет Оксана Алиева, координатор программы "Изменение климата и энергетическая политика" Фонда им. Генриха Белля, Бюро Киев-Украина.

Маргарита Мелешкова приняла участие в двух модулях благотворительного образовательного проекта STEM is FEM, который ставит своей целью увеличить количество девушек в STEM-специальностях. На одном из них она разработала стратегию действий в экологической и энергетической сферах, с помощью которых Украина может приспособиться к глобальным изменениям в мире к 2050 году, и попала в число победительниц проекта.

"STEM is FEM ставит перед собой цель привлечь внимание девушек к технологическим специальностям, продемонстрировать, что это – не исключительно мужские профессии, как стереотипно считалось очень долгое время. Достижения Маргариты демонстрируют это на наглядном примере. Не надо бояться, что какое-то дело тебе "не по зубам". Когда у тебя есть цель и стремление ее достичь, никакие гендерные стереотипы не станут барьером", – уверен инициатор STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Проект STEM is FEM стартовал осенью 2019 года. За год в рамках инициативы состоялось 6 образовательных модулей по различным тематикам – от биотехнологий и IT до энергетики и машиностроения.

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