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31 августа 2020, понедельник, 18:13 455
Недвижимость 2020-08-31T18:29:47+03:00
Українські Новини
Псевдоактивисты готовы оставить в покое застройщиков, но только по определенным тарифам, – СМИ

Псевдоактивисты готовы оставить в покое застройщиков, но только по определенным тарифам, – СМИ

Татьяна Зотова
Застройщики, Строительная сфера, Виктория Берещак, Откуп
Виктория Берещак. Фото: stroyobzor.ua
Виктория Берещак. Фото: stroyobzor.ua

Последняя волна роста митингов и блокирования строительных площадок людьми, называющими себя "активистами", связана с грядущими местными выборами лишь вскользь.

Об этом в блоге на веб-сайте интернет-издания thepage.ua сообщила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак: "Главной целью лидеров протестов является вовсе не борьба за голоса избирателей. Основная цель - это заработать привычным способом. То есть, собрать деньги с застройщиков".

По информации журналистки, с подобным шантажом имели дело практически все крупные компании-застройщики: "Все они не понаслышке знают и об "общественных" активистах, и о "политических лидерах", и об "экспертах градостроительного дела", которые атакуют строительства. Все сводится к одному: нужно заплатить озвученную сумму, чтобы не ломали забор, не крушили технику, не выкрикивали лозунги".

Самая главная цель "откупа" - чтобы вокруг строительства и бренда девелопера не создавалось негативное информационное поле, которое очень вредит репутации компании. Тариф может достичь и полумиллиона долларов за объект.

"Как рассказали девелоперы, последние ценники озвучивались на уровне от 250 тыс. до 600 тыс. долларов. За эти деньги транспаранты сворачиваются, граммофоны выключаются и братия идет к следующей компании. Это может длиться вечно. Особенно, если застройщик согласится заплатить, ведь аппетит приходит во время еды", - написала Виктория Берещак.

Если же компания не соглашается, то ее объект атакуют по обычному комплексному плану, в котором есть место самым разнообразным, и, как правило, всегда надуманным жалобам.

"Наиболее ходовыми "претензиями" в этом году стали, как обычно, разрешительная документация, вырубка вековых сосен и, конечно, титул "очередной Укрбуд/Аркада" ко всем, к кому только приходили. Причем довольно часто никаких вековых сосен на участках нет, с местными жителями нормальный застройщик находит общий язык, инвестируя в район, а заявления об "очередном Укрбуде" тянут на статью о клевете", - рассказала журналист.

В качестве примера Берещак привела митинги, проходившие на прошлой неделе возле 4 стройплощадок компании "Интеграл-Буд".

"Громкие лозунги и двусмысленные заявления очень напоминают попытку дискредитации застройщика. Несмотря на то, что строительный рынок Украины - это дикий запад, за 17 лет в "Интеграл-Буда"- ни одного недостроя, 74 реализованных проекта, 136 возведенных зданий. У него партнерские программы по ипотеке с крупнейшими игроками - "Глобус Банком" и "Укргазбанком". Несмотря на карантин, ни на одном строительстве компании не останавливали работы. В интересах нормальной компании работать в условиях рынка, когда власть и город всячески поддерживают и помогают развитию качественных проектов, правоохранительная и судебная система защищают частный бизнес от рейдеров, а между девелопером и покупателем - доверительные отношения", - подытожила Виктория Берещак.

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