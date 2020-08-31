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31 августа 2020, понедельник, 18:14 467
Общество 2020-08-31T18:15:41+03:00
Українські Новини
У Кличко сообщили о сохранении в столице 15 тысяч рабочих мест

У Кличко сообщили о сохранении в столице 15 тысяч рабочих мест

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Благодаря программе помощи по частичной безработице в столице сохранено почти 15 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости, передает пресс-служба КГГА. 

Одними из первых возможностью получить такую ​​помощь воспользовались на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые вынуждены были остановить или сократить деятельность с объявлением карантина. Больше всего среди них туристических агентств, предприятий сферы торговли и услуг (в частности, парикмахерские, кинотеатры, ремонтные ателье и т.п.). Впоследствии правительство расширило круг потенциальных получателей помощи по частичной безработице, дополнив их физическими лицами-предпринимателями, которые являются страховыми лицами, но не используют наемный труд. Право на получение помощи получили и работники, которые находились в отпусках без сохранения заработной платы.

В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановился, а затем уменьшились и объемы оказания помощи по частичной безработице. Так, в апреле статус безработного получили 9 438 человек, в мае - 5 431, в июне - 4 345, в июле - 4 140, в августе (данные на 28 августа) - 2 610. На сегодня статус безработного имеют 25 291 киевлянин.

Зато выросли объемы трудоустройства. С начала года трудоустроено 8 тысяч человек, в частности, за период карантина - 5719. 

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