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31 августа 2020, понедельник, 15:12 472
Политика 2020-08-31T15:14:07+03:00
Українські Новини
Сивохо открыл в Киеве донецкую выставку

Сивохо открыл в Киеве донецкую выставку

Татьяна Зотова
Сергей Сивохо, Нацплатформа примирения и единства, Онлайн-галерея, День Донецка, Донбасс ID
Онлайн-галерея
Онлайн-галерея "Донбасс ID". Фото: donbassid.com

На выходных в Киеве открылась необычная онлайн-галерея "Донбасс ID". Событие было приурочено ко Дню города Донецка, а инициатором выступил лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

По его словам, это, своего рода, идентификатор и культурный код Донбасса. Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины  считает, что долгие годы образ Донбасса сознательно маргинализировали, а искусство - один из способов разрушить эту "стену непонимания, недоразумения и открытой ненависти".

Первая экспозиция в галерее - "Родина" - собрала фотографии старого и современного Донецка, а также фотопортреты жителей Донбасса. Все работы предоставили талантливые дончане - Геннадий Черномашенцев, Сергей Офицер, Виктор Черемисин и Евгений Ясенов.

Символично и название выставки - оно имеет сакральный смысл и на русском и на украинском языках.

"Это виртуальное рукопожатие всей Украине. Мы открыты для любых креативных проектов, с любой стороны линии соприкосновения! Добро пожаловать в нашу галерею: donbassid.com", - призвал Сергей Сивохо.

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