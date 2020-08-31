Пудрик удивлен заявлением Саакашвили, и зовет его к диалогу

Денис Пудрик призвал председателя Офиса простых решений и результатов (ОПРР) Михеила Саакашвили к диалогу для общей реализации таможенной реформы, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом новый глава Одесской таможни сообщил на своей странице в Facebook.

"Я искренне удивлен волной безосновательных обвинений в мой адрес со стороны интернет-изданий с сомнительной репутацией, а особенно - негативными комментариями от уважаемых мною публичных деятелей Юрия Бутусова и Михаила Саакашвили. Не понимаю, почему их возмутила новость о моем назначении председателем Одесской таможни, где я еще с июня этого года работал заместителем руководителя", - написал Денис Пудрик и опроверг обвинения в свой адрес.

По его убеждению, это произошло "в результате досадного недоразумения и публикации недостоверной информации" о его профессиональной деятельности на так называемых "сливных бачках". Сам господин Пудрик уверяет, что все обвинения в его адрес абсолютно беспочвенны,

"Приглашаю Михеила Саакашвили и всех желающих к открытому диалогу по реформе Одесской таможни и всей таможенной службы Украины", - обратился Денис Пудрик к главе ОПРР, и отметил, что лично поддерживает выполнение программы таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее, комментируя назначение нового председателя Одесской таможни Михеил Саакашвили опубликовал эмоциональный пост в Facebook, в котором назвал Дениса Пудрика "этим типом" и "старым профессионалом".

"Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же старых "профессионалов" и углубляя круг коррупции. Сколько можно жрать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?", - написал бывший губернатор Одесской Михеил Саакашвили, но к кому он обращался с его сообщению непонятно.

Напомним, 26 августа стало известно, что новым председателем Одесской таможни стал опытный таможенник Денис Пудрик, который в марте 2020 выиграл суд и был восстановлен в должности руководителя Кировоградской таможни.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости