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31 августа 2020, понедельник, 12:53 778
Политика 2020-08-31T13:45:02+03:00
Українські Новини
Фонд Рината Ахметова провел традиционный тренинг для благотворительной среды

Фонд Рината Ахметова провел традиционный тренинг для благотворительной среды

Марина Иванова

В конце августа Фонд Рината Ахметова собрал в Киеве руководителей ведущих благотворительных и общественных организаций Украины. Больше 20 топ-менеджеров, работающих в этой сфере, приняли участие в тренинге "PolarityManagement: Основы управления противоречиями в комплексном мире".

– Тренинги для благотворительной среды Фонд Рината Ахметова проводит каждое лето с 2015 года,сразу после своего дня рождения. Темы для тренинга всегда отбираются самые важные в текущем моменте времени. В 2020 году такой темой стал PolarityManagement – наука управления противоречиями, которые рано или поздно встают перед любым руководителем. Например, полярность "Личность и Команда". Что важнее? Что выбрать руководителю, когда такой выбор возникает и вопрос стоит ребром? Можно ли сохранить команду и при этом поддержать самостоятельность сотрудников? – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По словам ведущей тренинга, специалиста по организационному развитию Натальи Трениной, наука управления полярностями очень важна для современных руководителей:

 – Часто процессы в любой организации построены таким образом, что люди вынуждены конкурировать между собой. Важно, чтобы это была здоровая, спортивная конкуренция,  не мешающая работе и позволяющая заниматься общим делом на более высоком уровне. 

Участники тренинга учились управлять полярностями, решать проблемы, не делая выбор между семьей и работой, соперничеством и сотрудничеством, другими взаимоисключающими вариантами. 

– В благотворительности нет конкурентов. Мы все партнеры и коллеги, и этот тренингв первую очередь – обмен опытом и общение. Сегодня перед всеми нами встал вопрос: как оставаться эффективным в условиях ограничений, вызванных коронавирусом, и такое общение очень полезно. Украинская благотворительность сегодня в подростковом возрасте. С одной стороны, она уже очень много может, с другой, – есть еще многое, чему нужно учиться. Мы здесь и по этой причине, – сказал Вячеслав Быков, исполнительный директор благотворительного фонда "Таблеточки".

Глава общественной организации "Безбарьерность" Татьяна Ломакина поблагодарила Фонд Рината Ахметова за тренинг и отметила, насколько важен такой формат общения для благотворительной сферы:

–На тренинге от Фонда Рината Ахметова я уже второй раз, ранее была на тренинге по дизайн-мышлению. Это было потрясающе и помогло в работе. Мы стали после этого проводить хакатоны, это помогло правильно сформировать задачи для команд и формировать идеи для проектов. У Фонда Рината Ахметова современные подходы и идеи. Важно, что он помогает другим общественным организациям быть более успешными.

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