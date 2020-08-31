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31 августа 2020, понедельник, 12:59 2264
Политика 2020-08-31T13:45:02+03:00
Українські Новини
НАБУ использовало подставное лицо, чтобы подобраться к судьям Окружного админсуда - СМИ

НАБУ использовало подставное лицо, чтобы подобраться к судьям Окружного админсуда - СМИ

Ирина Дорофейчук
Мурманск, НАБУ, Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет правосудия, ОАКС
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

НАБУ использовало подставное лицо для того, чтобы предъявить обвинения судьям Окружного админсуда. Об этом стало известно изданию Киевvвласть. Отмечается, что заявление о "захвате власти судьями ОАКС" подавал руководитель ОО "Фундация правозащитных и антикоррупционных инициатив" Константин Любицкий. Текст заявления потом практически дословно был повторен в тексте подозрения. Как говорится в сообщении, "Фундация правозащитных и антикоррупционных инициатив", - реально несуществующая организация.

Также указывается, что юрлицо используется исключительно в пиар-компаниях, в том числе для прикрытия рейдерских захватов. В частности, эта организация принимала участие в попытке захвата офисного помещения на проспекте Лобановского в Киеве.  

Константин Любицкий - уроженец российского Мурманска, в настоящее время на него записано около 30 предприятий, большинство из которых имеют признаки фиктивности. Есть информация о том, что ранее Любицкий был фигурантом нескольких дел о мошенничестве и вымогательстве. 

Издание пишет, что освобождение от уголовной ответственности в обмен на оказание неких услуги - стандартная практика силовых органов. НАБУ, в частности, ранее было замечено в использовании коррумпированных судей для подписания нужных следователям процессуальных документов.  При этом отмечается, что в данном случае, имея миллиардный бюджет и несколько десятков пиарщиков в штате, Бюро "могло найти для подачи заявления и более приличного персонажа".

Напомним, ранее стало известно о том, что НАБУ обвиняет ряд судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

 

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/nabu-ispolzovalo-podstavnoe-lico-chtoby-podobratsya-k-sudyam-okruzhnogo-adminsuda-smi-novosti-ukraina-11129699.html

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