Нацполиция разоблачила на растрате 1,7 млн гривен бывшего руководителя "Нефтегаза"

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции сообщили бывшему руководителю предприятия, входящего в группу Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", о подозрении в растрате более 1,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Преступную схему растраты и завладения средствами предприятия, входящего в группу НАК "Нефтегаз Украины", разоблачили следователи Главного следственного управления, оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора", - сказано в сообщении.

В ходе следствия правоохранители установили, что руководитель общества разработал схему завладения средствами компании.

"В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных экс-чиновником приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн ​​гривен, из которых более 960 тыс. гривен - непосредственно директору общества", - говорится в сообщении.

Указывается, что 28 августа бывшему директору структурного подразделения Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

На данный момент продолжаются следственные и процессуальные действия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Служба безопасности Украины выявила растрату свыше 2 млн гривен государственных средств вследствие приобретения некачественных тест-систем для диагностики коронавируса в Херсонской области.

ГК "Нафтогаз Украины" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м.

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