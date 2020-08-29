подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 18:53 1082
Силовые структуры 2020-08-29T18:53:01+03:00
Українські Новини
Нацполиция разоблачила на растрате 1,7 млн гривен бывшего руководителя "Нефтегаза"

Нацполиция разоблачила на растрате 1,7 млн гривен бывшего руководителя "Нефтегаза"

Кира Молчанова
МВД, Полиция, Растрата, Галнафтогаз, Нефтегаз Украины
Нафтогаз. Фото: reform.energy
Нафтогаз. Фото: reform.energy

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции сообщили бывшему руководителю предприятия, входящего в группу Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", о подозрении в растрате более 1,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Преступную схему растраты и завладения средствами предприятия, входящего в группу НАК "Нефтегаз Украины", разоблачили следователи Главного следственного управления, оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора", - сказано в сообщении.

В ходе следствия правоохранители установили, что руководитель общества разработал схему завладения средствами компании.

"В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных экс-чиновником приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн ​​гривен, из которых более 960 тыс. гривен - непосредственно директору общества", - говорится в сообщении.

Указывается, что 28 августа бывшему директору структурного подразделения Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

На данный момент продолжаются следственные и процессуальные действия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Служба безопасности Украины выявила растрату свыше 2 млн гривен государственных средств вследствие приобретения некачественных тест-систем для диагностики коронавируса в Херсонской области.

ГК "Нафтогаз Украины" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м.

Больше новостей о: МВД Полиция Растрата Галнафтогаз Нефтегаз Украины

Долги, блокирование счетов, реструктуризация: тепл...
"Галнафтогаз" заявляет о незаконных обысках СБУ по...
Селяне в Харьковской области пришли выгонять ромов...
Киев в День Независимости будут усиленно патрулиро...
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки 2481 новый случай
В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев
Новости
В Симферополе умер Виктор Тихонов, который был вице-премьером при Азарове 19:23
Разумков подписал закон по повышении "минималки" до 5 тыс. гривен 19:12
Нацполиция разоблачила на растрате 1,7 млн гривен бывшего руководителя "Нефтегаза" 18:53
В Ворзеле на карантин закрыли роддом из-за роженицы с COVID-19 18:18
На месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области
В Днепре мужчина подорвался в своем авто. На месте инцидента нашли чеку 17:45
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
больше новостей
Зеленский почтил память военных, погибших в Иловайске
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok