Агро Газ Трейдинг и Одесский припортовый завод продлили давальческий контракт на 4 месяца

Давальческиий контракт между АО “Одесский припортовый завод” и компанией “Агро Газ Трейдинг” был продлен на 4 месяца, что позволило избежать остановки работы завода с 1 сентября.

О продлении контракта сообщили в пресс-службе АГТ.

“Давальческий контракт между компанией "Агро Газ Трейдинг" и АО "Одесский припортовый завод", действующий до 1 сентября 2020 года, был продлен сроком на 4 месяца. Соответствующее решение о пролонгации контракта накануне было принято Правлением ОПЗ и утверждено Наблюдательным советом предприятия”, - говорится в сообщении АГТ.

Отмечается, что в период действия пролонгированного контракта АГТ продолжит поставки сырья, реализацию продукции ОПЗ и обеспечит своевременную оплату за услуги завода по переработке природного газа.

"АГТ - это надежный партнер для ОПЗ. Мы готовы обеспечить бесперебойную работу предприятия до проведения нового конкурса по отбору давальца. АГТ вновь примет в нем участие и повторно докажет, что мы предлагаем ОПЗ наиболее выгодные условия давальческого контракта", - прокомментировал партнер АГТ Владимир Колот.

ПАО “Одесский припортовый завод” - одно из крупнейших предприятий химической промышленности в Украине, работа которого возобновилось после полуторогодового простоя в августе 2019 года. С тех пор по давальческому контракту с АГТ на заводе было переработано 655,6 млн куб. м газа и произведено почти 800 тыс. тонн карбамида и более 90 тыс. тонн аммиака. Продукция ОПЗ снова экспортируется по всему миру.

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