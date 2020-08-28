Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці

Давальницький контракт між АТ "Одеський припортовий завод" і компанією "Агро Газ Трейдинг" був продовжений на 4 місяці, що дозволило уникнути зупинки роботи заводу з 1 вересня.

Про продовження контракту повідомили в прес-службі АГТ.

"Давальницький контракт між компанією" Агро Газ Трейдинг" і АТ "Одеський припортовий завод", що діє до 1 вересня 2020 року, був продовжений строком на 4 місяці. Відповідне рішення про пролонгацію контракту напередодні було прийнято Правлінням ОПЗ і затверджено Наглядовою радою підприємства", - йдеться в повідомленні АГТ.

Відзначається, що в період дії пролонгованого контракту АГТ продовжить поставки сировини, реалізацію продукції ОПЗ і забезпечить своєчасну оплату за послуги заводу з переробки природного газу.

"АГТ - це надійний партнер для ОПЗ. Ми готові забезпечити безперебійну роботу підприємства до проведення нового конкурсу з відбору давальця. АГТ знову прийме в ньому участь і повторно доведе, що ми пропонуємо ОПЗ найбільш вигідні умови давальницької контракту", - прокоментував партнер АГТ Володимир Колот.

ПАТ "Одеський припортовий завод" - одне з найбільших підприємств хімічної промисловості в Україні, робота якого відновилося після полуторогодового простою в серпні 2019 року. З тих пір по давальницькій контрактом з АГТ на заводі було перероблено 655,6 млн куб. м газу і вироблено майже 800 тис. тонн карбаміду і більше 90 тис. тонн аміаку. Продукція ОПЗ знову експортується по всьому світу.

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