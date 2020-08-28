“Не имеет права быть остановленным”: руководитель ОПЗ прокомментировал продление контракта на поставку газа с

Одесский припортовый завод продолжит работу с действующим поставщиком давальческого сырья до конца 2020 года во избежания остановки производства. Руководитель ОПЗ Николай Синица назвал решение о продлении контракта единственно правильным в сложившихся условиях.

Об этом говорится в сообщении ОПЗ.

“Определение нового поставщика давальческого сырья оказалось невозможным в связи с блокировкой соответствующего конкурса, проводимого АТ “ОПЗ”. В соответствии с действующими правовыми нормами решение о продлении контракта с нынешним давальцем является безальтернативным для обеспечения стабильной работы завода. Утвержденный Наблюдательным советом АТ “ОПЗ” порядок отбора компании-давальца предполагает, что завод не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры конкурса.

Отметим, что достижение целей, которые ныне стоят перед АТ “ОПЗ” в виде улучшения финансовых и социальных показателей, модернизации предприятия и подготовки его к прозрачной приватизации лежит в плоскости обеспечения бесперебойного производственного процесса, что является безусловным приоритетом для руководства завода.

Принимая решение о пролонгации договора с действующим поставщиком сырья, АТ “ОПЗ” опирался на три ключевых аспекта - интересы предприятия и государства, юридические ограничения работы завода и социальные обязательства перед трудовым коллективом”, - говорится в пресс-релизе ОПЗ.

Согласно условиям заключенных договоренностей, плата за переработку тонны аммиака и карбамида на ОПЗ будет повышена до $41 и $60 соответственно.

“Одесский припортовых завод, вспоминая тот крайне трудоемкий и дорогостоящий процесс восстановления производственного процесса летом 2019, попросту не имеет права быть остановленным. В нынешней ситуации мы приняли единственно допустимое для обеспечения продолжения работы завода решение о пролонгации контракта с действующим давальцем”, - заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица.

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