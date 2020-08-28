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  • Проблему кадрового обеспечения Минздрава поможет решить систематическое повышение зарплат медработникам, – эксперт
28 августа 2020, пятница, 18:41 586
Медицина 2020-08-28T18:45:01+03:00
Українські Новини
Проблему кадрового обеспечения Минздрава поможет решить систематическое повышение зарплат медработникам, – экс

Проблему кадрового обеспечения Минздрава поможет решить систематическое повышение зарплат медработникам, – эксперт

Петр Стуженко
Зарплаты, Кирилл Сазонов, Минздрав Украины, Скорая медпомощь
Кирилл Сазонов. Фото: Facebook
Кирилл Сазонов. Фото: Facebook

Журналист и политолог Кирилл Сазонов считает, что проблему нехватки кадров в медицинской сфере невозможно решить в короткие сроки, но системное повышении зарплат медперсоналу, которое анонсировало Министерство здравоохранения Украины в перспективе поможет решить эту проблему.

Об этом политолог заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"По инициативе Минздрава было принято решение о системном повышении зарплаты всем медицинским работникам, в том числе - повышении зарплат для медиков экстренной скорой помощи и доплат для водителей "скорой". Это очень важный и логичный шаг. Конечно же, делать его нужно было довольно давно, но спасибо, что хоть сейчас в Минздраве этим озаботились", - написал Сазонов.

Также эксперт напомнил, что зарплата водителя "скорой помощи" сейчас составляет 5-6 тыс. гривен, но при этом уровень ответственности бригады "скорой помощи" очень высокий.

"Напомню, что сейчас зарплата водителя скорой помощи - 5-6 тыс. гривен в месяц. Человек, от работы которого зависит, насколько быстро вашу жизнь могут спасти, оценивается в прожиточный минимум. Врачи скорой помощи и медсестры получают не намного выше… Отсюда и ужасная статистика, которая сообщает нам, что две трети пациентов не получают скорую медицинскую помощь вовремя", - подытожил эксперт.

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