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28 августа 2020, пятница, 18:12 637
Выборы 2020-08-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Евросолидарность" выигрывает выборы в Киевсовет и будет формировать большинство проевропейских сил - Прокопов

"Евросолидарность" выигрывает выборы в Киевсовет и будет формировать большинство проевропейских сил - Прокопов

Ольга Фандорина
Киевсовет, Выборы мэра, Евросолидарность
Евросолидарность. Фото: journalist.today
Евросолидарность. Фото: journalist.today

Заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета, глава столичного отделения политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопов убежден, что после местных выборов 25 октября в следующей Киевской городском совете вокруг "евросолидарности" будет создана депутатская большинство из проевропейских сил. Об этом он заявил в программе "Время Ч" на "5 канале".

"Я не сомневаюсь, что" Европейская Солидарность "выигрывает выборы в Киевсовет и будет формировать там большинство проевропейских сил", - подчеркнул заместитель Киевского городского головы.

Владимир Прокопов также категорически отрицал, что между "Евросолидарностью" и партией "Удар" столичного мэра Виталия Кличко во время кампании могут быть серьезные конфликты. "В третий раз в жизни я слышу о таких опасения: такое было в 2014-м году, когда мы совместно с" Ударом "шли на местные выборы; такое было в 2015 году опять же на местных выборах, когда "Удар" уже шел в составе "Солидарности"; и вот сейчас снова говорят о взаимной. Его не будет. Будет партнерство ", - отметил лидер киевской организации" ЕС ".

Он также отметил, что Виталий Кличко сможет рассчитывать на поддержку "евросолидарности". "Мы готовы подставить плечо действующему мэру, потому что в Киевсовет от" Европейской солидарности "идти профессионалы", - сказал Владимир Прокопов.

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