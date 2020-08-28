Украине нужна долгосрочная стратегия реформы тарифообразования для облэнерго, – Людмила Буймистер

Национальный регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг принял стимулирующее регулирование на распределение электроэнергии, что не позволит привлечь иностранные инвестиции. Основная проблема - отсутствие долгосрочного планирования и несоответствие европейским практикам.

Об этом заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

По мнению нардепа принятая методология стимулирующего регулирования для облэнерго удешевит стоимость государственных облэнерго перед приватизацией и не позволит привлекать иностранных инвесторов.

"Ни инвестиций тем компаниям, которые сейчас работают, ни западного инвестора мы привлечь не сможем. Регулятор принял тариф на 3 года. Ни один западный инвестор, "заходя" в страну, не будет бизнес-план рассчитывать на 3 года. Нам нужна долгосрочная стратегия, ведь Европа смотрит на 10-15 лет вперед", - подчеркнула Буймистер.

По мнению Буймистер, причина - несоответствие европейским практикам RAB-регулирования и соблюдения принципа ручного управления тарифами: "Мы не отошли от того принципа ручного управления политикой который был у регулятора всю жизнь".

Вместе с тем, нардеп отметила, что регулятор объявил создание рабочей группы по вопросу пересмотра условий присоединения к сетям.

"Возможно мы в этом вопросе найдем формулу с Регулятором, чтобы компенсировать часть инвестиций от которых зависит бизнес. От которых зависит насколько предприятия, вкладывая новые инвестиции, смогут быстро и дешево присоединиться к сети. То есть здесь еще непокрытый реформой кусок работы, который нам надо совместно с Регулятором пройти", - отметила нардеп.

Напомним, советник министра энергетики Сергей Чех заявил, что принятая Регулятором методология стимулирующего тарифообразования не позволит выполнить задачи по улучшению электроснабжения.

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