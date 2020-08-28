Каждый седьмой потребитель Николаевщины ни разу не оплатил за доставку газа

Общая сумма задолженности потребителей перед газораспределительной компанией АО "Николаевгаз" составляет 93 млн. гривен.

На начало августа каждый седьмой бытовой потребитель газа Николаевской области ни разу не рассчитался за услугу по распределению природного газа, а каждый пятый задерживает оплату на 2-3 месяца.

По состоянию на начало августа 2020 года клиенты АО "Николаевгаз" не оплатили 24% счетов за доставку (распределение) газа. В свою очередь, 93 млн. грн. вместе с бытовым потребителями также задолжали за распределение природного газа и другие категории потребителей. К примеру, теплоснабжающие предприятия (с учетом предоплаты на сентябрь) не оплатили за предоставленные услуги 56 млн грн., бюджетные организации – 4,6 млн. грн., другие субъекты хозяйствования - около 7,8 млн.грн.

Чтобы гарантировать дальнейшую бесперебойную и безопасную доставку газа, газораспределительная компания обращается с просьбой своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги.

Напомним, что бытовые потребители должны платить за услугу по доставке газа до 20 числа текущего месяца, а небытовые - осуществлять предварительную оплату до первого числа на следующий месяц.

"В первую очередь хотим поблагодарить всех наших потребителей, которые даже в сложных условиях пандемии ежемесячно своевременно рассчитываются за полученные услуги по доставке газа, - говорит директор коммерческий АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко. - Вместе с тем просим и всех остальных не задерживать оплату счетов за доставку, т.к. эти средства - основной источник финансирования компании. Именно за счет платы за доставку газа компания осуществляет свою производственную деятельность: проведение ремонтов, приобретение и замену газорегулирующего оборудования, круглосуточное функционирование аварийной службы 104, уплату налогов, оплату труда рабочих и т.п.".

В компании отмечают, что несвоевременные расчеты значительно усложняют работу газораспределительной компании, ведь регулярные неплатежи делают невозможным проведение первоочередных работ на газопроводах Николаевщины по подготовке сетей к отопительному сезону и предоставлению услуги бесперебойной доставки газа потребителям.

Быстро, легко и удобно оплатить услугу доставки газа бытовые потребители могут с помощью Личного кабинета на сайте 104.uа, через Вайбер-бот 7104ua или загрузив мобильные приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light.

Справка о компании:

АО "Николаевгаз" - газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2019 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 429,5 млн куб.м газа

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