Большинство отелей нуждаются в изменениях для работы казино, — эксперты

Эксперты отмечают, что большинство отелей нуждаются в изменениях для работы казино.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Какие изменения нужны для запуска игорного бизнеса?".

"Когда у нас интересуются игорным бизнесом, то не очень обращают внимания, что происходит с отелями... Наибольшая активность сейчас наблюдается вокруг государственных отелей. В то же время мы не видим развития этой отрасли", - сказал Алексей Евченко - вице-президент Украинской ассоциации игорной индустрии.

По его словам, в первые пару лет отели и казино при этих же отелях будут существовать как отдельные структуры.

"Мы будем видеть достаточно стремительное развитие отельной инфраструктуры. Много отелей нуждаются в изменениях, чтоб могли работать и казино, и игорные автоматы", - добавил эксперт.

В свою очередь Юрий Гаврилечко - экономический эксперт, кандидат наук государственного управления, отметил, что в последнее время поменялся дискурс популистов с того, что не нужно было легализовать игорный бизнес, на тот - когда уже деньги появятся от игорного бизнеса.

Юрий Гаврилечко

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес.

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