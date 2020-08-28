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28 серпня 2020, пʼятниця, 13:52 318
Політика 2020-08-28T14:45:02+03:00
Українські Новини
Більшість готелів потребують змін для роботи казино, — експерти

Більшість готелів потребують змін для роботи казино, — експерти

Елена Новикова
Олексій Євченко. Фото Укрінформ
Олексій Євченко. Фото Укрінформ

Експерти відзначають, що більшість готелів потребують змін для роботи казино.

Про це вони повідомили під час круглого столу «Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?».

"Коли у нас цікавляться гральним бізнесом, то не дуже звертають увагу, що відбувається з готелями... Найбільша активність зараз спостерігається навколо державних готелів. У той же час ми не бачимо розвитку цієї галузі", - сказав Олексій Євченко - віце-президент Української асоціації гральної індустрії.

За його словами, в перші пару років готелі і казино при цих же готелях будуть існувати як окремі структури.

"Ми будемо бачити досить стрімкий розвиток готельної інфраструктури. Багато готелів потребують змін, щоб могли працювати і казино, і гральні автомати", - додав експерт.

У свою чергу Юрій Гаврилечко - економічний експерт, кандидат наук державного управління, зазначив, що останнім часом змінився дискурс популістів з того, що не потрібно було легалізувати гральний бізнес, на той - коли вже гроші з'являться від грального бізнесу.

Юрий ГаврилечкоЮрій Гаврилечко. Фото Укрінформ

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес.

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