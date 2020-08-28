Більшість готелів потребують змін для роботи казино, — експерти

Експерти відзначають, що більшість готелів потребують змін для роботи казино.

Про це вони повідомили під час круглого столу «Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?».

"Коли у нас цікавляться гральним бізнесом, то не дуже звертають увагу, що відбувається з готелями... Найбільша активність зараз спостерігається навколо державних готелів. У той же час ми не бачимо розвитку цієї галузі", - сказав Олексій Євченко - віце-президент Української асоціації гральної індустрії.

За його словами, в перші пару років готелі і казино при цих же готелях будуть існувати як окремі структури.

"Ми будемо бачити досить стрімкий розвиток готельної інфраструктури. Багато готелів потребують змін, щоб могли працювати і казино, і гральні автомати", - додав експерт.

У свою чергу Юрій Гаврилечко - економічний експерт, кандидат наук державного управління, зазначив, що останнім часом змінився дискурс популістів з того, що не потрібно було легалізувати гральний бізнес, на той - коли вже гроші з'являться від грального бізнесу.

Юрій Гаврилечко. Фото Укрінформ

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес.

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