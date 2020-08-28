подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 августа 2020, пятница, 13:18 478
Медицина 2020-08-28T13:24:17+03:00
Українські Новини
Еще у 251 жителя столицы обнаружили коронавирус. 9 больных умерли, – Кличко

Еще у 251 жителя столицы обнаружили коронавирус. 9 больных умерли, – Кличко

Петр Стуженко
Виталий Кличко, Коронавирус, мэр Киева, Covid-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 28 августа у 251 жителя столицы обнаружили заболевания коронавирусом, а 9 больных умерли.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Количество больных коронавирус в Киеве за минувшие сутки увеличилось на 251 человека. И за весь период пандемии у нас наибольшее количество летальных случаев. Умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 5 девочек от 3 до 16 лет. А также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16. Заболели и 10 медиков.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4 070 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев", - подчеркнул мэр Киева.

Больше новостей о: Виталий Кличко Коронавирус мэр Киева Covid-19

Не упал, а проверяли. Кличко рассказал, что случил...
Заболеваемость начала падать. В Киевской области з...
Ко Дню Независимости в Киеве выплатят 92 млн гриве...
После сокращения случаев COVID-19, Пакистан рассма...
С сегодняшнего дня на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам
Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса, — ЕБА
Новости
"Идентификация и неподтвержденный доход." Как в Приват24 начали вычислять теневые платежи украинцев 13:33
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти 13:30
Еще у 251 жителя столицы обнаружили коронавирус. 9 больных умерли, – Кличко 13:18
Изменения в налоговое законодательство для игорного бизнеса необходимо принять безотлагательно, - эксперты 13:09
Решения местных советов о запрете азартных игр являются никчемными, - эксперты 13:07
больше новостей
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ 17:52
больше новостей
Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok