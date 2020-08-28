Еще у 251 жителя столицы обнаружили коронавирус. 9 больных умерли, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 28 августа у 251 жителя столицы обнаружили заболевания коронавирусом, а 9 больных умерли.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Количество больных коронавирус в Киеве за минувшие сутки увеличилось на 251 человека. И за весь период пандемии у нас наибольшее количество летальных случаев. Умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 5 девочек от 3 до 16 лет. А также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16. Заболели и 10 медиков.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4 070 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев", - подчеркнул мэр Киева.

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