Изменения в налоговое законодательство для игорного бизнеса необходимо принять безотлагательно, - эксперты

Эксперты отмечают, что изменения в налоговое законодательство для игорного бизнеса необходимо принять безотлагательно. Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Какие изменения нужны для запуска игорного бизнеса?". "Без изменений в налоговое законодательство процесс легализации игорного бизнеса не будет завершен. Без него невозможно вывести из тени операторов азартных игр", - сказал Михаил Коваль - Всеукраинский союз развития букмекерства. Он напомнил, что бизнесу нужна либеральная и четкая система налогообложения. "Весь цивилизованный мир или отказался от налога на выигрыш… Принятие законопроекта 2713-д крайне важно", - добавил эксперт. По его словам в парламенте была проведена работа по внесению изменений в налоговое законодательство. Законопроект 2713-д предусматривает уменьшение налогов и исключение налога с игрока. По словам Юрия Гаврилечко - экономического эксперта, кандидата наук государственного управления, либеральное налоговое законодательство является важным фактором для привлечения инвестиций. Юрий Гаврилечко Антон Кучухидзе - политолог-международник отметил, что необходимо максимально быстро утвердить изменения в налоговое законодательство и разблокировать создание госрегулятора. "Любой инвестор и игрок считает налоги", - отметил он. Как сообщали Українські Новини, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес.