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28 августа 2020, пятница, 13:09 516
Политика 2020-08-28T13:40:59+03:00
Українські Новини
Изменения в налоговое законодательство для игорного бизнеса необходимо принять безотлагательно, - эксперты

Изменения в налоговое законодательство для игорного бизнеса необходимо принять безотлагательно, - эксперты

Анна Рудык
Михаил Коваль
Михаил Коваль

Эксперты отмечают, что изменения в налоговое законодательство для игорного бизнеса необходимо принять безотлагательно.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Какие изменения нужны для запуска игорного бизнеса?".

"Без изменений в налоговое законодательство процесс легализации игорного бизнеса не будет завершен. Без него невозможно вывести из тени операторов азартных игр", - сказал Михаил Коваль - Всеукраинский союз развития букмекерства.

Он напомнил, что бизнесу нужна либеральная и четкая система налогообложения.

"Весь цивилизованный мир или отказался от налога на выигрыш… Принятие законопроекта 2713-д крайне важно", - добавил эксперт.

По его словам в парламенте была проведена работа по внесению изменений в налоговое законодательство.

Законопроект 2713-д предусматривает уменьшение налогов и исключение налога с игрока.

По словам Юрия Гаврилечко - экономического эксперта, кандидата наук государственного управления, либеральное налоговое законодательство является важным фактором для привлечения инвестиций.

Юрий ГаврилечкоЮрий Гаврилечко

Антон Кучухидзе - политолог-международник отметил, что необходимо максимально быстро утвердить изменения в налоговое законодательство и разблокировать создание госрегулятора.

"Любой инвестор и игрок считает налоги", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес.

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