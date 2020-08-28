Решения местных советов о запрете азартных игр являются никчемными, - эксперты

Эксперты заявляют, что решения местных советов о запрете азартных игр являются никчемными.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Какие изменения нужны для запуска игорного бизнеса?".

"С точки зрения политтехнологий их решения никчемные. С другой стороны, это тянет на 15 лет тюрьмы по статье госизмены", - сказал Николай Мельник - глава аналитической группы "Левиафан".

По его словам, когда местные элиты начинают бороться за семейные ценности, то это лишь предвыборные технологии.

"Нелогично отказываться от инвестиций в регион", - добавил эксперт.

При этом он отметил, что закон Украины о легализации игорного бизнеса действует на всей территории Украины.

Юрий Гаврилечко - экономический эксперт, кандидат наук государственного управления, отметил, что появились мифы, что бюджет ничего не получит от легализации игорного бизнеса и никто не выйдет из тени.

"Но никто не объясняет причины, почему это не случится? Если будет безопасность и выгода – бизнес выйдет из тени", - отметил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес.

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