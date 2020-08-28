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28 августа 2020, пятница, 12:45 681
Политика 2020-08-28T13:30:02+03:00
Українські Новини
Кличко встал на защиту децентрализации

Кличко встал на защиту децентрализации

Сергей Паламаренко
Бюджет, Законопроект, КГГА, Кличко, Ассоциация городов Украины
Заседание правления Ассоциации городов Украины. Фото: КГГА
Заседание правления Ассоциации городов Украины. Фото: КГГА

Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 может содержать ограничения финансовой способности бюджетов территориальных общин в пользу районов. Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время заседания правления Ассоциации городов Украины, которое состоялось в Киеве, информирует портал kyivcity.gov.ua.

"Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов. Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021, который может содержать ограничения финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов, ведь отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами. Следовательно, есть необходимость в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что для решения этой проблемной ситуации, АГУ совместно с отдельными народными депутатами разработали и зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы" (№3614).

Последний устанавливает равные условия формирования доходной базы бюджетов местного самоуправления для "новых" сельских, поселковых, городских территориальных общин в объемах, которые были у городов областного значения и ОТО. Доходы и расходы районных бюджетов существенно ограничиваются. Законопроектом практически закладывается основа двухуровневого местного самоуправления: община - область. Сейчас проект одобрен только в первом чтении.

"Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы при подготовке проекта Государственного бюджета на 2021 не допустить формирования районных бюджетов за счет бюджетов территориальных общин и добиться одобрения необходимого для решения этих вопросов законопроекта №3614", - добавил Виталий Кличко.

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